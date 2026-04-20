पाटन में BJP की बड़ी कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 26 कार्यकर्ता 6 साल के लिए निलंबित

गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (स्थानीय स्वराज चुनाव) से पहले पाटन जिला भाजपा में बड़ा राजनीतिक हड़कंप मच गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 26 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश भाजपा के निर्देश पर जिला अध्यक्ष रमेशभाई सिंधव ने इस कड़े फैसले की आधिकारिक घोषणा की है, जिससे पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है।

पार्टी विरोधी कार्य और निलंबन का मुख्य कारण सूत्रों के अनुसार, इन निलंबित कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका चुनावों के दौरान पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों का विरोध किया था। यह सामने आया है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आदेश के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, जबकि कुछ ने गुप्त रूप से अन्य दलों या उम्मीदवारों का समर्थन किया था। पार्टी की गरिमा और एकता बनाए रखने के लिए इस तरह की गंभीर लापरवाही के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है।

छह साल के लिए सदस्यता रद्द और आधिकारिक घोषणा जिला भाजपा कार्यालय 'श्री कमलम' से जारी सूची के अनुसार, सभी 26 निलंबित कार्यकर्ताओं को अगले 6 वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्टी में रहकर पार्टी के ही खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक सदस्य का नैतिक कर्तव्य है। इस कार्रवाई को अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

निलंबित सदस्यों की विस्तृत सूची एक साथ की गई इस बड़ी कार्रवाई में विभिन्न नगर पालिकाओं और पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें सिद्धपुर नगर पालिका के सर्वाधिक 8 और पाटन नगर पालिका के 7 कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा सांतलपुर के 4, सिद्धपुर के 2, साथ ही चाणस्मा, शंखेश्वर, राधनपुर और जिला पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं पर पार्टी की गाज गिरी है। चुनाव के समय लिए गए इस निर्णय से स्थानीय राजनीति के समीकरण बदलने की संभावना है। Edited by : Sudhir Sharma