गुजरात में नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए 11 नई 'नियोनेटल एंबुलेंस' शुरू

Neonatal Ambulance: गांधीनगर में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा 11 नई अत्याधुनिक 'नियोनेटल एंबुलेंस' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी उपस्थित थे।
मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में शुरू की गई 108 सेवा के तहत इन एंबुलेंस में नवजात शिशुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं:
-
आधुनिक उपकरण : गंभीर हालत वाले बच्चों के लिए वेंटिलेटर और इनक्यूबेटर जैसी लाइफ सेविंग (जीवन रक्षक) प्रणाली।
-
सुरक्षित ट्रांसफर : छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से बड़े अस्पतालों तक शिशुओं को बिना किसी जोखिम के पहुँचाया जा सकेगा।
-
उद्देश्य : राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
किन जिलों को मिलेगा लाभ?
ये 11 एंबुलेंस राज्य के विभिन्न जिलों में आवंटित की गई हैं, जो विशेष रूप से दूरदराज (आंतरिक) के इलाकों में आशीर्वाद साबित होंगी। ये जिले हैं- साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, सूरत, डांग, तापी, जूनागढ़ और राजकोट।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala