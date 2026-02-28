गुजरात की 5.5 लाख बेटियों को दी जाएगी मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन

Free cervical cancer vaccine: गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने बेटियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने विधानसभा में घोषणा की कि गुजरात की लगभग 5.5 लाख बेटियों को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका (वैक्सीन) मुफ्त में दिया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी स्तर पर किया जाएगा, जबकि गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल से इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कराएंगे।

सर्वाइकल कैंसर और टीके का महत्व सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली एक अत्यंत गंभीर बीमारी है, जो मुख्य रूप से HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) के संक्रमण के कारण होती है। विशेष रूप से HPV 16 और HPV 18 वायरस इस कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि किशोरावस्था में ही बेटियों को यह टीका लगा दिया जाए, तो भविष्य में इस जानलेवा कैंसर का खतरा कई गुना कम किया जा सकता है। यह टीका बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक 'रक्षा कवच' है।

गंभीर आंकड़े और स्वास्थ्य मंत्री की चिंता इस टीकाकरण अभियान की आवश्यकता समझाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। पिछले वर्ष पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर के 79 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और दुर्भाग्य से लगभग 34 हजार महिलाओं ने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई थी। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि समय पर जागरूकता और टीकाकरण के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में होने वाली मौतों को रोकना अनिवार्य है।

टीकाकरण का लाभ और सामाजिक उद्देश्य इस अभियान के तहत राज्य की 5.5 लाख किशोरियों को कवर किया जाएगा, ताकि उन्हें भविष्य की गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिल सके। सरकार का यह प्रयास केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस पहल से अभिभावकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी और एक स्वस्थ व मजबूत समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala