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चुनावी जंग के लिए प्रशासन तैयार, अहमदाबाद में 4257 मतदान केंद्र बनाए, गर्मी के मद्देनजर हर केंद्र पर ORS और मेडिकल किट की सुविधा

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Administration Prepares on a War Footing for Civic Elections in Ahmedabad
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (18:58 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (19:01 IST)
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अहमदाबाद में स्थानीय निकाय चुनावों को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महानगर पालिका चुनाव में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अहमदाबाद के प्रतिष्ठित एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज को महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चुनकर वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।
 

स्ट्रॉन्ग रूम और EVM की सुरक्षा

शहर के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में अत्याधुनिक स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किया गया है। यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और चुनाव से संबंधित अन्य संवेदनशील सामग्रियों को अत्यंत कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, आज शाम तक सभी EVM मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां 24 घंटे पुलिस का कड़ा पहरा तैनात रहेगा।
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मतगणना हॉल और योजना

26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मशीनों को फिर से सुरक्षित रूप से एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज लाया जाएगा। प्रशासन द्वारा 28 अप्रैल को होने वाली मतगणना के लिए हॉल भी पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं। गणना के दौरान कोई बाधा न आए, इसके लिए अभी से ही आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर टेबल के अनुसार उनकी तैनाती पूरी कर ली गई है।
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मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं

अहमदाबाद नगर निगम के 48 वार्डों के लिए शहरभर में कुल 4257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अप्रैल महीने की भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीने के पानी की सुविधा, ORS पैकेट और प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
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पारदर्शी चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैद

संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना और लोकतंत्र के इस उत्सव में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी बढ़ाना है।
Edited By : Chetan Gour

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