गुजरात में चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप, हर्ष संघवी ने AAP पर धन बांटने का लगाया आरोप

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:01 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:08 IST)
Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi : गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आयोजित एक चुनावी सभा में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 'झाड़ूवाले' दिल्ली से हवाला के जरिए 20 करोड़ रुपए लाए हैं, जिसका इस्तेमाल गांवों में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। संघवी ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि इस धन का उपयोग लोगों को 100-100 रुपए बांटने के लिए किया जा रहा है।
'आपिया-पापिया' और कांग्रेस से सावधान रहने की अपील
अपने संबोधन में हर्ष संघवी ने मतदाताओं से भावुक और आक्रामक अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को किसी को भी गलती से भी अपने गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नर्मदा जिले में बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उन्होंने मतदाताओं को विपक्ष के प्रलोभनों या धन के प्रभाव में न आने की चेतावनी दी।
गीर सोमनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग
दूसरी ओर, गीर सोमनाथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कांग्रेस विधायक विमल चूड़ासमा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विमल चूड़ासमा विधानसभा में इस क्षेत्र के मुद्दे उठाने के बजाय चुप रहते हैं और क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वे केवल भाजपा नेताओं के प्रयासों का परिणाम हैं। इस बयान के बाद वेरावल क्षेत्र में राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है।
विमल चूड़ासमा का भाजपा को सीधा दखल और चुनौती
जगदीश विश्वकर्मा के आरोपों का करारा जवाब देते हुए विधायक विमल चूड़ासमा ने सरकार को विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Live Telecast) करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लाइव प्रसारण से ही जनता को पता चलेगा कि कौन उनके हक की आवाज उठाता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक सीट जीतने के लिए यहां तक आना पड़ रहा है, यही उनकी (विमल चूड़ासमा की) लोकप्रियता और ताकत का असली सबूत है।
Edited By : Chetan Gour
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