Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात में चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप, हर्ष संघवी ने AAP पर धन बांटने का लगाया आरोप

Advertiesment
Ahead of elections Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi leveled allegations against Aam Aadmi Party
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:01 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:08 IST)
google-news
Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi : गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आयोजित एक चुनावी सभा में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 'झाड़ूवाले' दिल्ली से हवाला के जरिए 20 करोड़ रुपए लाए हैं, जिसका इस्तेमाल गांवों में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। संघवी ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि इस धन का उपयोग लोगों को 100-100 रुपए बांटने के लिए किया जा रहा है।
 

'आपिया-पापिया' और कांग्रेस से सावधान रहने की अपील

अपने संबोधन में हर्ष संघवी ने मतदाताओं से भावुक और आक्रामक अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को किसी को भी गलती से भी अपने गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नर्मदा जिले में बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उन्होंने मतदाताओं को विपक्ष के प्रलोभनों या धन के प्रभाव में न आने की चेतावनी दी।
ALSO READ: गुजरात में अफवाह फैलाने वालों को हर्ष संघवी की कड़ी चेतावनी, कहा- ईंधन का पर्याप्त स्टॉक

गीर सोमनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग

दूसरी ओर, गीर सोमनाथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कांग्रेस विधायक विमल चूड़ासमा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विमल चूड़ासमा विधानसभा में इस क्षेत्र के मुद्दे उठाने के बजाय चुप रहते हैं और क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वे केवल भाजपा नेताओं के प्रयासों का परिणाम हैं। इस बयान के बाद वेरावल क्षेत्र में राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है।
ALSO READ: गुंडे सावधान! आम जनता को परेशान किया तो गुजरात पुलिस बनेगी 'हनुमान' : DCM हर्ष संघवी

विमल चूड़ासमा का भाजपा को सीधा दखल और चुनौती

जगदीश विश्वकर्मा के आरोपों का करारा जवाब देते हुए विधायक विमल चूड़ासमा ने सरकार को विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Live Telecast) करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लाइव प्रसारण से ही जनता को पता चलेगा कि कौन उनके हक की आवाज उठाता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक सीट जीतने के लिए यहां तक आना पड़ रहा है, यही उनकी (विमल चूड़ासमा की) लोकप्रियता और ताकत का असली सबूत है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM मोदी आतंकवादी हैं, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर मचा बवाल, सफाई में क्या बोले

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels