अहमदाबाद एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से आया यात्री 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार

अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर विदेश से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट द्वारा अहमदाबाद आए एक यात्री के बैग से 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। हाल ही में इस एयरपोर्ट से 50 करोड़ रुपए हेरोइन पकड़ी गई थी, वहीं एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये की कीमत का गांजा मिलने से एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर कस्टम और DRI की संयुक्त कार्रवाई बीती 20 मई की मध्यरात्रि को डीआरआई (DRI) को सटीक सूचना मिली थी कि बैंकॉक से आ रही एक फ्लाइट के यात्री के पास मादक पदार्थ की खेप है। डीआरआई ने तुरंत इसकी जानकारी सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग को दी। फ्लाइट के आने के बाद संदिग्ध यात्रियों की सघन जांच शुरू की गई, जिसमें एक यात्री के ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी।

ट्रॉली बैग से मिले सीलबंद पैकेटों का बड़ा जत्था यात्री के ट्रॉली बैग की गहन जांच के दौरान उसमें से हरे रंग के सूखे पौधे जैसे पदार्थ से भरे 19 सीलबंद पैकेट बरामद हुए। एफएसएल (FSL) और संबंधित एजेंसियों द्वारा इस पदार्थ की प्राथमिक जांच करने पर इसके उच्च गुणवत्ता वाले गांजा होने की पुष्टि हुई। इन सभी पैकेटों का कुल वजन 20.366 किलोग्राम दर्ज किया गया है।

अंगत श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कस्टम विभाग ने इस प्रतिबंधित मादक पदार्थ को जब्त कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी आरोपी अंगत श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कस्टम विभाग ने कानूनी प्राथमिक कार्रवाई पूरी कर आगे की जांच के लिए आरोपी को डीआरआई को सौंप दिया है।

अहमदाबाद से दिल्ली माल पहुंचाने का था प्लान प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अंगत श्रीवास्तव मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और यह उसकी पहली विदेश यात्रा थी। वह दिल्ली से बैंकॉक गया था, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गांजे की यह खेप सौंपी थी। आरोपी यह माल लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरा था और वहां से घरेलू मार्ग (डोमेस्टिक रूट) के जरिए दिल्ली जाने की फिराक में था। फिलहाल एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि भारत में यह खेप किसे डिलीवर की जानी थी।

भारत में विदेशी गांजे के बढ़ते नेटवर्क की आशंका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विदेशी गांजा पकड़े जाने के लगातार बढ़ते मामले देश में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के एक अनुमान के मुताबिक, भारत में विदेशी हाई-क्वालिटी गांजे की मांग बढ़ने के कारण हर हफ्ते ऐसी खेप देश में घुसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीआरआई अब अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने के लिए पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।