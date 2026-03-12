Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अहमदाबाद और सूरत को मिलेंगी 34 नई हाईटेक ट्रेनें, यात्रा होगी सुपर फास्ट

Advertiesment
Ahmedabad and Surat News
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (13:39 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:00 IST)
google-news
Ahmedabad and Surat News : गुजरात सरकार ने राज्य के 2 बड़े शहरों, अहमदाबाद और सूरत में परिवहन सेवा को अधिक आधुनिक बनाने के लिए 34 नए अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेनसेट का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के तहत अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के लिए 10 और सूरत मेट्रो के लिए 24 नई ट्रेनें आवंटित की जाएंगी। इन नई ट्रेनों के आने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सफर अधिक तेज और आरामदायक हो जाएगा।
 

'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

इन सभी नई मेट्रो ट्रेनों को विदेश से आयात करने के बजाय भारत की उत्पादन क्षमता पर भरोसा जताते हुए कोलकाता स्थित 'टीटागढ़' की फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। यह निर्णय 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूती प्रदान करता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में अहमदाबाद-गांधीनगर रूट पर 32 ट्रेनें कार्यरत हैं, जिनमें 10 और नई ट्रेनें जुड़ने से पीक-ऑवर्स के दौरान भीड़ की समस्या का समाधान होगा।
ALSO READ: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मापने के लिए बनी नई कार्यप्रणाली, गलतियों का होगा सुधार

सूरत मेट्रो और भविष्य का विस्तार

सूरत में 40.3 किमी लंबे मेट्रो नेटवर्क का काम जोरों पर चल रहा है, जिसके लिए 24 नई ट्रेनें तैयार रखी जाएंगी। गुजरात सरकार का विजन केवल इन दो शहरों तक सीमित नहीं है, आने वाले वर्षों में मेट्रो नेटवर्क को 108 किलोमीटर से बढ़ाकर 190 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। इस योजना में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी शामिल है, साथ ही सरकार भविष्य में राजकोट और वडोदरा जैसे शहरों में भी मेट्रो शुरू करने पर विचार कर रही है।
ALSO READ: गुजरात में सोशल मीडिया और डेटा का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं, सरकार का बड़ा फैसला

ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी और हाईटेक सुरक्षा

ये नई 34 मेट्रो ट्रेनें पूरी तरह से अत्याधुनिक 'ड्राइवरलेस' (चालक रहित) टेक्नोलॉजी और हाई-टेक सुरक्षा फीचर्स से लैस होंगी। इनमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड कंट्रोल और पटरियों पर किसी भी बाधा के आने पर ट्रेन को स्वतः रोकने वाली 'ऑब्स्टेकल डिटेक्शन' सिस्टम होगा। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करेंगी, जो गुजरात को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में सबसे आगे रखेगा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पैनिक ना करें और खुद पैनिक में हैं, एपस्टीन का नाम लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels