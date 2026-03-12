अहमदाबाद और सूरत को मिलेंगी 34 नई हाईटेक ट्रेनें, यात्रा होगी सुपर फास्ट

Ahmedabad and Surat News : गुजरात सरकार ने राज्य के 2 बड़े शहरों, अहमदाबाद और सूरत में परिवहन सेवा को अधिक आधुनिक बनाने के लिए 34 नए अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेनसेट का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के तहत अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के लिए 10 और सूरत मेट्रो के लिए 24 नई ट्रेनें आवंटित की जाएंगी। इन नई ट्रेनों के आने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सफर अधिक तेज और आरामदायक हो जाएगा।

'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा इन सभी नई मेट्रो ट्रेनों को विदेश से आयात करने के बजाय भारत की उत्पादन क्षमता पर भरोसा जताते हुए कोलकाता स्थित 'टीटागढ़' की फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। यह निर्णय 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूती प्रदान करता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में अहमदाबाद-गांधीनगर रूट पर 32 ट्रेनें कार्यरत हैं, जिनमें 10 और नई ट्रेनें जुड़ने से पीक-ऑवर्स के दौरान भीड़ की समस्या का समाधान होगा।

सूरत मेट्रो और भविष्य का विस्तार सूरत में 40.3 किमी लंबे मेट्रो नेटवर्क का काम जोरों पर चल रहा है, जिसके लिए 24 नई ट्रेनें तैयार रखी जाएंगी। गुजरात सरकार का विजन केवल इन दो शहरों तक सीमित नहीं है, आने वाले वर्षों में मेट्रो नेटवर्क को 108 किलोमीटर से बढ़ाकर 190 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। इस योजना में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी शामिल है, साथ ही सरकार भविष्य में राजकोट और वडोदरा जैसे शहरों में भी मेट्रो शुरू करने पर विचार कर रही है।

ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी और हाईटेक सुरक्षा ये नई 34 मेट्रो ट्रेनें पूरी तरह से अत्याधुनिक 'ड्राइवरलेस' (चालक रहित) टेक्नोलॉजी और हाई-टेक सुरक्षा फीचर्स से लैस होंगी। इनमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड कंट्रोल और पटरियों पर किसी भी बाधा के आने पर ट्रेन को स्वतः रोकने वाली 'ऑब्स्टेकल डिटेक्शन' सिस्टम होगा। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करेंगी, जो गुजरात को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में सबसे आगे रखेगा।

