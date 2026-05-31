Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई अपराधों का खुलासा

Advertiesment
cyber city
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 31 May 2026 (09:24 IST) Updated Date: Sun, 31 May 2026 (09:28 IST)
google-news
अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग अभियानों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के 'Mission Cyber Rakshika' के तहत महिलाओं की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सुमित शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
 
इसके अलावा अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। वहीं, वाहन चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चोरी के एक आदतन अपराधी को करीब 1 लाख रुपये मूल्य की चोरी की ऑटो रिक्शा के साथ पकड़ा गया है। इस गिरफ्तारी के आधार पर वटवा पुलिस स्टेशन में दर्ज वाहन चोरी के मामले का भी खुलासा किया गया है।
 
साइबर अपराधों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई में "Mission Cyber Rakshika" के तहत इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गिरोह के काम करने के तरीके (मोडस ऑपरेंडी) की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
 
अहमदाबाद पुलिस की इन लगातार कार्रवाइयों से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और शहर में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयासों को गति मिली है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पेरिस में PSG की चैंपियंस लीग जीत के जश्न में हिंसा, दर्जनों हिरासत में

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels