पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बीच अहमदाबाद में EV की बिक्री में उछाल, रोज 50 वाहनों की बुकिंग

Ahmedabad EV Sales Surge: पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अहमदाबाद के नागरिक अब दीर्घकालिक समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर रुख कर रहे हैं। जिस तरह पहले गैस की कमी के समय लोगों ने इंडक्शन चूल्हों को अपनाया था, ठीक उसी तरह अब पेट्रोल पंपों पर घंटों कतारों में खड़े रहने के बजाय लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं। इस बदलते ट्रेंड के कारण शहर में ईवी के लिए पूछताछ (Inquiry) में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।

अहमदाबाद में हर दिन औसतन 50 इलेक्ट्रिक वाहनों की बुकिंग अहमदाबाद शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग इस कदर बढ़ गई है कि पिछले एक महीने से हर दिन औसतन 50 नए ईवी वाहनों की बुकिंग हो रही है। 'मैटर' कंपनी के संस्थापक मोहल लालभाई के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से ईवी की बिक्री में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन पिछले एक महीने में विशेष रूप से ईवी बाइक्स की बुकिंग और पूछताछ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो दर्शाता है कि लोग अब भविष्य के ईंधन के रूप में बिजली पर भरोसा कर रहे हैं।

गुजरात सरकार की सब्सिडी और टैक्स राहत का बड़ा सहारा ईवी सेक्टर में आए इस उछाल के पीछे गुजरात सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का बड़ा हाथ है। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक ईवी की खरीद पर आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। इसमें टू-व्हीलर पर 20,000 रुपए, थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपए और फोर-व्हीलर पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स की छूट भी दी जा रही है, जो मध्यम वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। एक कारण यह भी सामने आ रहा है कि आने वाले समय में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों से सब्सिडी वापस ले सकती है।

टू-व्हीलर क्षेत्र में EV का दबदबा चालू मार्च महीने के पहले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल 2,168 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है। इस बिक्री में टू-व्हीलर की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी लगभग 60 प्रतिशत है। इसकी तुलना में पेट्रोल वाहनों में टू-व्हीलर की बिक्री 67 प्रतिशत है, जो संकेत देता है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अब पेट्रोल वाहनों को सीधी टक्कर दे रहे हैं और लोग तेजी से ईवी अपना रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों में EV मार्केट में विस्फोटक वृद्धि वर्ष 2021 से अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जो गति देखी गई है वह आश्चर्यजनक है। 2021 में जहां केवल 9,776 ईवी बिके थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 68,999 हो गया था। वर्ष 2023 से मार्च 2026 तक अकेले अहमदाबाद में ही लगभग 1.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतर चुके हैं, जो पर्यावरण और जेब दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं।

CNG वाहनों को पीछे छोड़ आगे बढ़ता EV सेक्टर एक समय में सस्ता ईंधन माने जाने वाले सीएनजी (CNG) वाहनों की लोकप्रियता अब ईवी के सामने कम हो रही है। ईंधन की कीमतों में अनिश्चितता और बार-बार कतारों में खड़े रहने की झंझट से मुक्ति पाने के लिए अमदावादी अब सीएनजी के बजाय ईवी को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। शहर के ट्रांसपोर्टेशन ट्रेंड में आया यह बड़ा बदलाव आने वाले समय में प्रदूषण घटाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala