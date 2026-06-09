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राजकोट एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: एअर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी, 124 यात्रियों की अटकी सांसें!

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air india emergency landing
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (09:58 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (10:10 IST)
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राजकोट के हिरासर एयरपोर्ट से एक बड़ी घटना सामने आई है। राजकोट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट से टेक-ऑफ के दौरान एक पक्षी टकरा गया। इस घटना के तुरंत बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई और एहतियाती कदम उठाते हुए विमान को तुरंत राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित वापस लैंड करा लिया। पायलट के इस त्वरित फैसले की वजह से एक बड़ा संभावित हादसा टल गया। ALSO READ: खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
 
शुरुआती जानकारी के अनुसार, दिल्ली जा रही इस एअर इंडिया की फ्लाइट में करीब 124 यात्री सवार थे। टेक-ऑफ के कुछ ही पलों बाद पक्षी टकराने की यह घटना हुई। हालांकि, पायलट की कुशलता के कारण विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह खबर मिलते ही यात्रियों और उनके चिंतित परिजनों ने राहत की सांस ली।
 

इंजन के पंखे को पहुंचा नुकसान

पक्षी के टकराने के बाद पायलट को विमान के इंजन और अन्य तकनीकी सिस्टम में खराबी की आशंका हुई थी, जिसके कारण सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद की गई प्राथमिक जांच में पता चला है कि एअर इंडिया के इस विमान के इंजन फैन ब्लेड (पंखे वाले हिस्से) को नुकसान पहुंचा है। ALSO READ: पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता ईंधन आ गया! WagonR और Splendor वालों के लिए बड़ी खुशखबरी
 
 

मरम्मत की प्रक्रिया

इस गंभीर घटना के तुरंत बाद एयरलाइन की विशेष तकनीकी टीम एक्शन में आ गई है। टीम द्वारा विमान के इंजन सहित सभी हिस्सों की बारीकी से जांच की जा रही है और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत (रिपेयरिंग) का काम शुरू कर दिया गया है। जब तक विमान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक इसे एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा।
 
 

जांच के बाद ही दोबारा उड़ान

विमान की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की विशेषज्ञ टीम द्वारा विमान का कड़ा निरीक्षण किया जाएगा। DGCA की टीम सभी तकनीकी मानकों और सुरक्षा नियमों की जांच करेगी। इसके बाद विमान का ट्रायल रन लिया जाएगा और सब कुछ संतोषजनक पाए जाने पर ही इसे दोबारा उड़ान भरने की आधिकारिक मंजूरी दी जाएगी।

 

'बर्ड हिट' विमानन क्षेत्र की बड़ी चुनौती

एविएशन (विमानन) क्षेत्र में 'बर्ड हिट' यानी पक्षियों का विमान से टकराना एक बेहद गंभीर और बड़ी चुनौती माना जाता है। यदि पक्षी इंजन के अंदर खिंच जाए, तो इंजन फेल होने या आग लगने का खतरा रहता है। राजकोट एयरपोर्ट की इस घटना में पायलट ने समय रहते सही फैसला लेकर एक बड़ा अनचाहा हादसा होने से रोक लिया। फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियां इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

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