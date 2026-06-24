AMC में 250 पदों पर बंपर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी का मौका, कैसे करें आवेदन, क्या है प्रक्रिया

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) द्वारा सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर निकाला गया है। कॉर्पोरेशन द्वारा प्रशासनिक कैडर में 'सहायक सीनियर क्लर्क' (Assistant Senior Clerk) के कुल 250 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की गई है। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

श्रेणी (Category) के अनुसार पदों का विवरण इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 250 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित सीटें आवंटित की गई हैं। विस्तार से देखें तो सामान्य वर्ग (General) के लिए 105 पद, एसईबीसी (SEBC) के लिए 68 पद, एसटी (ST) के लिए 37 पद, ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए 25 पद और एससी (SC) के लिए 15 पद आरक्षित रखे गए हैं।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक (Graduation) पूरा होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों और वर्तमान में AMC में कार्यरत कर्मचारियों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में उचित छूट दी जाएगी।

अनुभव की आवश्यकता और आकर्षक वेतनमान इस पद के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि उम्मीदवार के पास सरकारी कार्यालय, स्थानीय स्वशासी संस्था, बोर्ड, निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रशासनिक कैडर का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती पहले 3 वर्षों के लिए ₹26,000 प्रति माह फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसके बाद, कार्य मूल्यांकन के आधार पर लेवल-4 पे मैट्रिक्स के अनुसार ₹25,500 से ₹81,100 का नियमित वेतनमान और अन्य भत्ते देय होंगे।

ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवारों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके लिए वेबसाइट के "Public Information" सेक्शन में जाकर "Recruitment and Result" विकल्प पर क्लिक करना होगा। वहां सहायक सीनियर क्लर्क के लिंक को ओपन करके "Apply" बटन के माध्यम से आवश्यक विवरण भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन की पुष्टि (Confirm) करनी होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म का प्रिंट संभालकर रखना हितकर है। Edited by : Sudhir Sharma