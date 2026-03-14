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गैस संकट के बीच मुख्यमंत्री पटेल ने लिया बड़ा फैसला, हर घर पहुंचेगा सिलेंडर

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Chief Minister Bhupendra Patel
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (20:47 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (20:49 IST)
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Chief Minister Bhupendra Patel: राज्य के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में एलपीजी (LPG) सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ-साथ ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा गैस आपूर्ति की स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। राज्य में गैस की कोई कमी न हो, इस उद्देश्य से तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है।

आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता और सप्लाई चेन पर जोर

सरकार ने गैस आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है। इसमें सीएनजी (CNG) जैसे अत्यंत आवश्यक क्षेत्रों को 'प्राथमिकता-1' की श्रेणी में रखा गया है, ताकि परिवहन और जरूरी सेवाओं में गैस आपूर्ति के कारण कोई बाधा न आए। इस रणनीतिक योजना के कारण सामान्य जनजीवन पर अंतरराष्ट्रीय संकट का असर कम से कम पड़े, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्च स्तरीय बैठक और महत्वपूर्ण निर्णय

हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि पीएनजी (PNG) नेटवर्क वाले क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को तत्काल प्रभाव से गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इस निर्णय से व्यावसायिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलेगी और सिलेंडरों पर दबाव कम होगा।

प्रशासन को सख्त निर्देश और जनता को भरोसा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए और कार्यप्रणाली में प्रभावशीलता बनी रहनी चाहिए। सरकार हर घर में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासरत है। इन योजनाबद्ध कदमों के कारण राज्य में गैस वितरण अधिक सुव्यवस्थित होगा और कमी जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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