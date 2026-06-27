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गुजरात दौरे पर अमित शाह, भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का करेंगे शुभारंभ

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Amit Shah
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (11:21 IST) Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (11:28 IST)
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गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 27 और 28 जून को दो दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे नागरिकों को करोड़ों रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे, साथ ही संगठन और प्रशासनिक तंत्र के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें भी करेंगे। गांधीनगर लोकसभा भाजपा मीडिया विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में इस दौरे के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की गई है।
 

भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा का शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के पहले दिन, यानी 27 जून को सुबह 11 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर से एक ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है। शाह के हाथों भारत की पहली ड्राइवरों के स्वामित्व वाली सहकारी टैक्सी सेवा "भारत टैक्सी" का गुजरात में भव्य शुभारंभ किया जाएगा। सहकारिता क्षेत्र में टैक्सी चालकों के उत्थान के लिए इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

इसके बाद दोपहर 12:45 बजे गांधीनगर सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA - दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ALSO READ: मानसून से पहले गुजरात सरकार की नई गाइडलाइन: जर्जर कमरों में नहीं लगेगी क्लास, स्कूलों में फर्स्ट एड किट अनिवार्य

अहमदाबाद में लोक दरबार

दोपहर के बाद अमित शाह अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में स्थित सर्किट हाउस एनेक्सी पहुंचेंगे। यहाँ वे ‘गांधीनगर लोकसभा - हरियाली लोकसभा’ अभियान के तहत चलाए जा रहे "सामूहिक वृक्षारोपण" के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। शाम 6:30 बजे साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानीप और साबरमती वार्ड के नागरिकों के लिए श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल में एक भव्य ‘लोकदरबार’ आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ALSO READ: गुजरात के सरकारी दफ्तरों में अब AC अनिवार्य रूप से 24 डिग्री पर रखना होगा, नई गाइडलाइन जारी
 

PM Family Care Tracker का लोकार्पण

दौरे के दूसरे दिन, यानी 28 जून को दोपहर 2:30 बजे अमित शाह साबरमती विधानसभा के बूथ अध्यक्षों और शक्तिकेंद्र के प्रभारियों के ‘चिंतन शिविर’ में उपस्थित रहकर आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर मार्गदर्शन देंगे।
 
 इस दौरे के अंतिम चरण में गांधीनगर के सेक्टर-17 स्थित टाउन हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों नागरिकों की स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं को डिजिटली ट्रैक करने वाले अत्यंत महत्वाकांक्षी PM Family Care Tracker (FCT) प्रोग्राम का आधिकारिक तौर पर लोकार्पण किया जाएगा।

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