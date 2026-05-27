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अमित शाह का गुजरात दौरा: विकास कार्यों का उद्घाटन, चुनावी बैठकें और कार्यकर्ता के घर भोजन

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Amit Shah Gujarat Visit
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (08:14 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (08:23 IST)
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 28 और 29 मई को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वह गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही गांधीनगर और अहमदाबाद को विकास कार्यों की सौगात देने के साथ-साथ भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण बैठकें और राजनीतिक चर्चाएं भी इस दौरे का मुख्य आकर्षण होंगी।


वडसर तालाब और नए प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 मई को अमित शाह गांधीनगर के वडसर में 'जेडवा तालाब' के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा, मोटी भोयं में नए पे-सेंटर प्राथमिक विद्यालय का भी उनके हाथों उद्घाटन किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इन विकास योजनाओं से स्थानीय लोगों को कई नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।


कार्यकर्ता गांडाजी ठाकोर के आवास पर भोजन

अपने दौरे के दौरान अमित शाह भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ भी सीधा संवाद करेंगे। वह 28 मई को भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता गांडाजी ठाकोर के निवास स्थान पर जाकर दोपहर या रात का भोजन करेंगे। इस मुलाकात को संगठन के लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
 

भाजपा कार्यालय चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक

गांधीनगर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय 'कमलम' में अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों, राज्यसभा चुनाव और गांधीनगर नगर निगम (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन) के आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही, भाजपा पदाधिकारियों को संगठन को और मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
 

CBSE क्षेत्रीय कार्यालय और उमियाधाम हॉस्टल का उद्घाटन

अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान चांदखेड़ा में नवनिर्मित सीबीएसई (CBSE) क्षेत्रीय कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त, सोला स्थित उमियाधाम परिसर में छात्रों के लिए बनाए गए नए हॉस्टल भवन का भी उनके हाथों उद्घाटन किया जाएगा। इन शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों और स्थानीय जनता के मौजूद रहने की संभावना है।
 

सर्किट हाउस में खेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

दौरे के अंतिम चरण में, अहमदाबाद सर्किट हाउस में शाम को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें अमित शाह राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स), विश्व पुलिस खेल (वर्ल्ड पुलिस गेम्स) और फायर गेम्स से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी आयोजनों और जरूरी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रकार, अमित शाह का यह गुजरात दौरा विकास कार्यों और संगठन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

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