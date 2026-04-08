Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






GSRTC की बड़ी सौगात, एसटी निगम ने लांच की नई ऑनलाइन पास प्रणाली

Advertiesment
Big Decision by Gujarat State Road Transport Corporation Regarding Passengers
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:19 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:49 IST)
google-news
Gujarat News : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ समय से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी ऑनलाइन यात्री पास सेवा अब फिर से शुरू कर दी गई है। इस निर्णय से विशेष रूप से नौकरी-पेशा वर्ग और छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो प्रतिदिन एसटी बसों में यात्रा करते हैं।
 

इन-हाउस सॉफ्टवेयर और डिजिटल पेमेंट की सुविधा

निगम ने इस बार किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर रहने के बजाय अपना स्वयं का 'इन-हाउस सॉफ्टवेयर' विकसित किया है, ताकि तकनीकी समस्याओं का स्थाई समाधान किया जा सके। इस नई प्रणाली में यात्रियों के लिए QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और तेज है, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी।
ALSO READ: गुजरात में ईंधन-खाद का पर्याप्त स्टॉक, सरकार की अपील, न करें पैनिक बाइंग

पास प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया

नई व्यवस्था के अनुसार, यात्री घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्री को केवल एक बार अपने नजदीकी डिपो या बस स्टेशन पर जाकर पास का प्रिंट लेना होगा। इस सुविधा के कारण अब यात्रियों को पास बनवाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
ALSO READ: चुनाव के कारण जनगणना पर ब्रेक, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, नई तारीख की घोषणा जल्द

 

लाखों यात्रियों को सीधा लाभ

राज्यभर में लोकल और एक्सप्रेस बसों में यात्रा करने वाले लगभग 2 लाख से अधिक यात्रियों को इस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। एसटी निगम का यह कदम 'डिजिटल गुजरात' अभियान को गति देने के साथ-साथ यात्रियों के सफर को अधिक सुखद और सरल बनाएगा। निगम की इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:19 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:49 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सेंट्रल इंडिया को मिला नया स्टार्टअप बूस्ट: कासलीवाल स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फाउंडेशन ने ‘सक्षमी’ प्रोग्राम शुरू किया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels