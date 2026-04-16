निर्विरोध जीत की हैट्रिक : कडी में 28 और ऊंझा में 22 सीटों पर भाजपा का दबदबा, विपक्ष का सूपड़ा साफ

Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (11:49 IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:00 IST)
Gujarat Municipality Elections : गुजरात के मेहसाना जिले की कडी और ऊंझा नगर पालिका चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मतदान से पहले ही अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। दोनों नगर पालिकाओं में अधिकांश सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने से पार्टी ने चुनाव से पहले ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। इस जीत के साथ भाजपा ने जिले की राजनीति में अपना वर्चस्व एक बार फिर साबित कर दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है।
कडी नगर पालिका में ऐतिहासिक रिकॉर्ड : 28 सीटें निर्विरोध
कडी नगर पालिका में भाजपा ने इतिहास रच दिया है, जहां कुल 36 सीटों में से 28 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध विजेता घोषित हुए हैं। गुजरात में 2/3 बहुमत के साथ निर्विरोध होने वाली यह पहली नगर पालिका बन गई है। अब यहां केवल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के 2 वार्डों की 8 सीटों पर ही मतदान प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने इस सफलता पर संगठन को बधाई देते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए अन्य उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं।
ऊंझा पालिका में भी भाजपा का दबदबा : 22 सीटों पर जीत
ऊंझा नगर पालिका के चुनाव में भी भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पालिका की कुल 36 सीटों में से 22 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। मतदान से पहले ही भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को पार कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ऊंझा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष जिग्नाबेन पटेल और रिंकू बेन सहित कई प्रमुख उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने से पालिका प्रशासन पर भाजपा की पकड़ और अधिक मजबूत हो गई है।
विकास की राजनीति और कार्यकर्ताओं में उत्साह
भाजपा नेता इस निर्विरोध जीत को 'विकास की राजनीति' की जीत बता रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने या पर्याप्त उम्मीदवार न उतार पाने के कारण भाजपा के लिए सत्ता की राह आसान हो गई। जीत की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवारों का फूल-हार और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। स्थानीय स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में सीटों का निर्विरोध होना आगामी चुनावों के लिए भाजपा के मजबूत संगठन और सटीक रणनीति का संकेत दे रहा है।
Edited By : Chetan Gour
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