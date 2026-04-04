स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा की सख्त नीति, आपराधिक रिकॉर्ड और लॉबिंग करने वालों का कटेगा पत्ता

Gujarat local body elections: भाजपा ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी की अनुशासन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इस बार उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और नैतिकता पर विशेष जोर दिया जाएगा। भाजपा ने साफ किया है कि वह पार्टी की छवि को प्राथमिकता देकर ही चुनावी मैदान में उतरेगी, ताकि जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए।

आपराधिक इतिहास वालों को 'नो एंट्री' इस नई नीति के मुताबिक, आपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया जाएगा। भले ही वह पार्टी का पुराना या सक्रिय कार्यकर्ता हो, लेकिन यदि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या गंभीर आरोप हैं, तो उसे उम्मीदवारी का मौका नहीं मिलेगा। भाजपा इस कदम के जरिए स्वच्छ छवि वाले नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है।

लॉबिंग करने वालों पर सख्त नजर टिकट पाने के लिए होने वाले आंतरिक दबाव और लॉबिंग के खिलाफ भी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। जो कार्यकर्ता सत्ता या पद के लिए लॉबिंग करेंगे, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों का चयन केवल योग्यता और पार्टी के प्रति वफादारी के आधार पर किया जाएगा, ताकि गुटबाजी पर अंकुश लगाया जा सके।

अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई के संकेत पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासनहीनता करने वालों और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ऐसे मामलों में बिना किसी ढिलाई के कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। भाजपा इस सख्त नीति के माध्यम से आगामी चुनावों में अनुशासित और प्रतिबद्ध उम्मीदवारों की फौज के साथ उतरने की तैयारी कर रही है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala