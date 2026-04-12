चुनाव से पहले BJP का शक्ति प्रदर्शन: नवसारी-गणदेवी में केसरिया लहर, कई सीटें निर्विरोध जीतीं

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा की विजयी शुरुआत गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बजने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पंचमहल, सुरेंद्रनगर और नवसारी जैसे जिलों में जीत का स्वाद चख लिया है। कई सीटों पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार नहीं होने के कारण भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए गए हैं, जिससे चुनाव से पहले ही राज्य का राजनीतिक माहौल भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है।

नवसारी जिला पंचायत की दो सीटों पर भगवा लहराया नवसारी जिला पंचायत की कुल 30 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा ने बिना मतदान के ही जीत हासिल कर ली है। विशेष रूप से बिगरी-घेज़ और देवसर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर विपक्षी दलों द्वारा नामांकन पत्र न भरने के कारण भीखु पटेल और अमितबेन को विजेता घोषित किया गया है, जिससे भाजपा खेमे में भारी उत्साह है।

गणदेवी तालुका पंचायत की 6 सीटों पर विपक्षी चुनौती शून्य गणदेवी तालुका पंचायत में विपक्षी दलों की स्थिति बेहद कमजोर नजर आई, जहां 6 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को कोई चुनौती नहीं मिली। बिगरी-1, 2, देवसर-2 और मासा जैसी सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार फॉर्म भरने में विफल रहे, जिसके चलते भाजपा की सीधी जीत हुई है।

भाठा और अजराई सीटों पर भी निर्विरोध विजेताओं की घोषणा तालुका पंचायत चुनावों में भाठा और अजराई जैसी सीटों पर भी भाजपा का वर्चस्व बरकरार रहा। किसी भी अन्य राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप इन सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

नवसारी में भाजपा का मजबूत संगठन और विपक्ष का सूपड़ा साफ यह निर्विरोध जीत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नवसारी जिले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अत्यंत मजबूत है। दूसरी ओर, विपक्षी दल उम्मीदवार खड़े करने में भी विफल रहे हैं, जिससे चुनाव से पहले ही भाजपा को एक बड़ी रणनीतिक और राजनीतिक बढ़त मिल गई है। Edited by : Sudhir Sharma