पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जनता से अपील

Petrol Diesel Crisis: गुजरात में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से खास अपील की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी को भी घबराकर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और हर दो दिन में पेट्रोल, डीजल तथा गैस की आपूर्ति की समीक्षा की जा रही है ताकि जनता को कोई परेशानी न हो।