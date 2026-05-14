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भारतीय रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण : वडोदरा में तैयार हुआ देश का पहला 'मेड इन इंडिया' C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट

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Country's First Made in India C-295 Military Aircraft Produced in Vadodara
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (17:11 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (18:01 IST)
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गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा-एयरबस प्लांट में पहले 'मेड इन इंडिया' C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की असेंबली पूरी हो गई है और इसकी पहली झलक साझा की गई है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय इतिहास में यह पहली बार है जब कोई निजी कंपनी पूर्ण रूप से सुसज्जित सैन्य विमान का उत्पादन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने अक्टूबर 2024 में इस अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया था।
 

भारत और स्पेन के बीच 56 विमानों का ऐतिहासिक सौदा

भारत ने कुल 56 C-295 विमानों के लिए स्पेन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत 16 विमान सीधे आयात किए जाएंगे और शेष 40 विमान वडोदरा के प्लांट में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा बनाए जाएंगे। वडोदरा के हरणी में स्थित यह फैसिलिटी विमान के उत्पादन से लेकर असेंबली, टेस्टिंग और रखरखाव (MRO) तक की सभी जिम्मेदारियां संभालेगी। यह प्रोजेक्ट भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
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सितंबर तक वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल
भारतीय वायुसेना को इस साल सितंबर तक अपना पहला स्वदेश निर्मित C-295 विमान मिलने की पूरी उम्मीद है। वर्तमान में इस विमान का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे विधिवत लॉन्च किया जा सकता है। गुजरात भाजपा द्वारा भी इस गौरवपूर्ण क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जो भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति का प्रतीक है।
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पहाड़ी क्षेत्रों और छोटे रनवे के लिए बेहद उपयोगी

C-295 विमान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मात्र 670 मीटर के छोटे रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकता है। इस खासियत के कारण लद्दाख जैसे अत्यंत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए यह विमान वायुसेना के लिए वरदान साबित होगा। यह प्लांट भविष्य में न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि अन्य देशों में विमानों का निर्यात करके 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के मंत्र को भी साकार करेगा।
Edited By : Chetan Gour

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