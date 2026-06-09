गुजरात में भूकंप के झटके से कांपा अमरेली का मितियाला क्षेत्र, लोगों में मची अफरातफरी, प्रशासन ने की यह अपील

Earthquake in ​​Amreli Gujarat : गुजरात के अमरेली जिले के मितियाला क्षेत्र में आज सुबह एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस होने से स्थानीय निवासियों में डर और चिंता का माहौल पैदा हो गया। सुबह 11:43 बजे अचानक धरती डोलने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दुकानों से बाहर खुली जगह पर दौड़ पड़े। जानकारी के अनुसार, मितियाला गांव, मितियाला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के साथ-साथ कृष्णगढ़, साकरपरा और भाड के वन क्षेत्रों सहित आसपास के इलाकों में भूकंप का यह झटका महसूस किया गया। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है और नागरिकों से किसी भी तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की विशेष अपील की है।

रिक्टर स्केल पर 2.1 रही तीव्रता, खुशकिस्मती से टला बड़ा नुकसान मौसम विभाग और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.1 दर्ज की गई है। हालांकि भूकंप का झटका काफी हल्का था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने धरती के हिलने का साफ अनुभव किया। गनीमत यह रही कि इस प्राकृतिक घटना में अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या संपत्ति की क्षति होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

पिछले 6 महीनों से लगातार आ रहे हैं झटके, प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील गौरतलब है कि पिछले छह महीनों से मितियाला और उसके आसपास के इलाकों में बार-बार हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, भूवैज्ञानिकों (Geologists) द्वारा इस क्षेत्र की जमीनी और भूमिगत स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी स्थिति को नियंत्रण में रखा है और नागरिकों से किसी भी तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की विशेष अपील की है।

Edited By : Chetan Gour