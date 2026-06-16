सिंह प्रेमियों के लिए खुशखबरी, गीर जंगल सफारी की अवधि 7 दिन बढ़ी, अब 22 जून तक कर सकेंगे एशियाई शेरों का दीदार

सासण गीर जाने की योजना बना रहे वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। वन विभाग द्वारा गीर जंगल सफारी की समय-सीमा को 7 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। इस फैसले के बाद अब पर्यटक आगामी 22 जून तक गीर के जंगलों में सफारी का शानदार आनंद ले सकेंगे और एशियाई शेरों (Asiatic Lions) को करीब से देख पाएंगे। जो लोग किसी कारणवश अब तक गीर की यात्रा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका साबित होगा।

क्यों लिया गया सफारी की अवधि बढ़ाने का फैसला? आमतौर पर हर साल मानसून की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले गीर जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस साल मानसून के थोड़ा देरी से आने की संभावना को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों के हित में सफारी का समय बढ़ाने का यह बड़ा फैसला लिया है। इससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को गीर की खूबसूरत प्रकृति और वन्यजीवों को निहारने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा।

23 जून से आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगी सफारी वन विभाग के मुताबिक, 22 जून की बढ़ी हुई समय-सीमा समाप्त होने के बाद 23 जून से गीर जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मानसून के दौरान जंगल के कच्चे रास्तों की स्थिति और वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके प्रजनन काल (Breeding Season) को ध्यान में रखते हुए हर साल इस अवधि में सफारी बंद रखी जाती है। इन दिनों में शेरों और अन्य जानवरों को मानवीय दखल के बिना एक शांत और प्राकृतिक माहौल मिलता है।

दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र घर है गीर पूरी दुनिया में गीर का जंगल ही एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान (Natural Habitat) है, जिसे देखने के लिए हर साल यहां लाखों की संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं। इस साल ही अब तक लगभग दो लाख से अधिक पर्यटकों ने गीर का दौरा कर शेर के दीदार का अद्भुत लाभ उठाया है। अगर आप भी इस सीजन में शेरों की दहाड़ को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो 22 जून तक सासण गीर पहुंचकर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।

Edited By : Chetan Gour