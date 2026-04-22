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राजकोट मनपा चुनाव : भाजपा ने उतारा 'ब्रह्मास्त्र', पूर्व गवर्नर वजुभाई वाला के मैदान में आने से बदले राजनीतिक समीकरण

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Former Finance Minister Vajubhai Vala took charge of election campaign for Rajkot Nikay Chunav
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (15:17 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (15:31 IST)
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Rajkot Nikay Chunav : राजकोट में स्थानीय निकाय चुनाव की जंग तेज हो गई है, ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार में कोई कसर न छोड़ते हुए अपने सबसे अनुभवी और दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। इसी रणनीति के तहत पूर्व वित्तमंत्री और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल वजुभाई वाला ने स्वयं प्रचार की कमान संभाल ली है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
 

दिग्गज नेता वजुभाई वाला मैदान में

भाजपा द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। विशेष रूप से राजकोट में वजुभाई वाला जैसे कद्दावर नेता के प्रचार में उतरने से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा संगठन में वर्षों का अनुभव रखने वाले वजुभाई की उपस्थिति विपक्षी दलों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक सूझबूझ चुनावी परिणामों को बदलने की क्षमता रखती है।
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वार्ड नंबर 11 पर विशेष नजर

राजकोट के वार्ड नंबर 11 को भाजपा द्वारा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वजुभाई वाला ने इस वार्ड के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक की और उन्हें जीत का मार्गदर्शन दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वार्ड नंबर 11 पर भाजपा का यह विशेष फोकस साबित करता है कि पार्टी एक-एक सीट जीतने के लिए कितनी दृढ़ता से काम कर रही है।
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त्याग और निष्ठा के प्रेरणास्रोत

वजुभाई वाला का राजनीतिक इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी सीट खाली करके पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण पेश किया था। वर्षों तक गुजरात के वित्तमंत्री और बाद में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में सेवा देने वाले वजुभाई की यह छवि उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही भाजपा प्रचार के मामले में अन्य दलों से आगे निकलती दिखाई दे रही है।
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जीत के लिए भाजपा का मास्टर प्लान

राजकोट की सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए भाजपा ने प्रत्येक वार्ड में 'माइक्रो लेवल' की प्लानिंग की है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने से लेकर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 'डोर-टू-डोर' कैंपेन तेज कर दिया गया है। संगठन के मजबूत कामकाज और दिग्गज नेताओं के निरंतर मार्गदर्शन के कारण भाजपा इस समय जीत के प्रति पूर्ण आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है।
Edited By : Chetan Gour

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