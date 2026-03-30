गंभीरा ब्रिज फिर से होगा गुलजार, नौकरीपेशा और आम आदमी को ट्रैफिक से मिलेगी बड़ी राहत

Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (15:12 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (15:17 IST)
gambhara bridge anand: आणंद के नौकरीपेशा और आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। काफी समय से बंद पड़ा गंभीरा ब्रिज आगामी 2 अप्रैल से ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इस पुन: प्रारंभ से पहले, प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल को ब्रिज पर 'ट्रायल रन' का आयोजन किया गया है, ताकि पुल की स्थिति और वाहनों की आवाजाही का बारीकी से निरीक्षण किया जा सके।
प्रथम चरण में वाहनों पर रहेगा नियंत्रण
ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभिक चरण में केवल दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों को ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। चार पहिया, तिपहिया और अन्य भारी वाहनों पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ट्रायल रन के दौरान अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि आम जनता की आवाजाही सुरक्षित हो और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।
कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था
ब्रिज पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए दोनों छोर पर मजबूत बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। भारी वाहन प्रवेश न करें, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी और यातायात प्रबंधन के लिए मौके पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और पुल पर वाहनों के भार को मानक के अनुरूप नियंत्रित रखना है।
यात्रियों को राहत और सुगम सफर
गंभीरा ब्रिज के दोबारा शुरू होने से आणंद के स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों के समय और ऊर्जा की बचत होगी। प्रशासन की इस योजना से आणंद शहर में ट्रैफिक का बोझ कम होगा और यात्री भयमुक्त होकर यात्रा कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी ताकि यातायात की स्थिति मर्यादित और तनावमुक्त बनी रहे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala