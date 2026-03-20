क्या है गुजरात सरकार की गंगा स्वरूपा आर्थिक योजना, किसको मिलता है इसका लाभ

Gujarat Ganga Swarupa Scheme: गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना (विधवा पेंशन) गुजरात सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को मासिक ₹1,250 की सीधी आर्थिक सहायता (DBT) प्रदान करती है। अब यह सहायता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर बैठे भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है।