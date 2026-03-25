Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गांधीनगर में भाजपा कोर कमेटी की पहली महत्वपूर्ण बैठक

Advertiesment
Gujarat CM bhupendra patel on LPG Crisis
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (14:53 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (14:57 IST)
google-news
Gujarat BJP Core Committee Meeting: गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। नई कोर कमेटी के गठन के बाद यह पहली आधिकारिक बैठक है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है।

शीर्ष नेताओं की उपस्थिति और चुनावी रणनीति

इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के दिग्गज नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसमें विशेष रूप से हर्ष संघवी और प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेता जगदीश विश्वकर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करना और जमीनी स्तर पर संगठन को और अधिक गतिशील बनाना है।

स्थानीय चुनावों पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान आगामी स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें संभावित उम्मीदवारों के चयन के मानदंड, मतदाताओं तक पहुंचने के कार्यक्रम और चुनावी प्रचार के मुख्य मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हो सकता है। भाजपा इस बैठक के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने के प्रयास तेज करेगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गुजरात में किसानों के लिए बड़ी राहत, अब बैरल में मिलेगा पेट्रोल और डीजल, सरकार ने नियमों में दी ढील

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels