गुजरात बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 15.27 लाख विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा

Gujarat News: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार (26 फरवरी) से विधिवत शुरू हो गईं। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के मन से डर दूर करने के लिए उनका अनोखा स्वागत किया गया। कई स्थानों पर छात्रों को फूल देकर और मुंह मीठा कराकर परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। कक्षा 10वीं की शुरुआत प्रथम भाषा के पेपर के साथ हुई, जिसमें गुजराती का पेपर उम्मीद से काफी आसान रहने पर छात्रों के चेहरों पर खुशी देखी गई।

व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम राज्यभर के कुल 1,701 परीक्षा केंद्रों पर 15.27 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षा को कदाचार मुक्त (Copy-Free) बनाने के लिए सभी इमारतों को CCTV कैमरों से लैस किया गया है। नकल रोकने के लिए छात्रों की सघन चेकिंग की गई, साथ ही 'पश्चाताप पेटी' की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि यदि कोई छात्र गलती से नकल पर्ची लाया हो, तो वह उसे वहां जमा करा सके। प्रशासनिक सुगमता के लिए SSC के लिए 87 और HSC के लिए 59 जोन बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य और आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन परीक्षा के तनाव के बीच छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। वडोदरा में परीक्षा के डर के कारण एक छात्रा बेहोश हो गई थी और एक अन्य को दौरा आने की घटना हुई, जिन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार दिया गया। इस वर्ष दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें 3 घंटे के पेपर में प्रति घंटे 20 मिनट के हिसाब से कुल 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है।

पुलिस बनी 'सारथी' परीक्षा के पहले दिन कई जगहों पर भाग-दौड़ के दृश्य भी देखने को मिले। सूरत में एक छात्रा को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा था और वह फंस गई थी। ऐसे संकट के समय सूरत पुलिस उसकी मददगार बनी और अपनी गाड़ी में बैठाकर अंतिम समय पर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। राज्य के अन्य केंद्रों पर भी देरी से पहुंचे विद्यार्थी दौड़ते हुए नजर आए।

स्ट्रीम के अनुसार बैठने की व्यवस्था का विवरण इस वर्ष कक्षा 10वीं के लिए 1006 केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि कक्षा 12वीं के लिए कुल 695 केंद्र हैं। कक्षा 12वीं में सामान्य प्रवाह (General Stream) के छात्रों के लिए 539 केंद्र और विज्ञान प्रवाह (Science Stream) के छात्रों के लिए 156 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां इस प्रकार की गई हैं कि छात्र बिना किसी डर के शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें।

