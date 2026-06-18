विकसित गुजरात 2047 की ओर बड़ा कदम, राज्य के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए HUDCO देगा 1 लाख करोड़ का लोन

गुजरात सरकार राज्य को वर्ष 2047 तक देश के सबसे आधुनिक और विकसित राज्यों में स्थान दिलाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रही है। इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस ऐतिहासिक साझेदारी के तहत गुजरात की विभिन्न बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता (फंडिंग) उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में हुए महत्वपूर्ण MoU गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में राज्य सरकार और HUDCO के बीच आधिकारिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम में वित्तमंत्री कनुभाई देसाई और राज्यमंत्री कमलेशभाई पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार किया गया है।

IIM अहमदाबाद के साथ शैक्षणिक सहयोग और प्रोजेक्ट मूल्यांकन इस कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने न केवल वित्तीय, बल्कि परियोजनाओं के बौद्धिक और व्यवस्थित नियोजन के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद के साथ भी एक अलग MoU किया है। इस शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से राज्य के आगामी बड़े विकासोन्मुखी प्रोजेक्ट्स के सटीक नियोजन, कार्यान्वयन और उचित मूल्यांकन में मदद मिलेगी।

अहमदाबाद मेट्रो, एक्सप्रेस-वे और धोलेरा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को मिलेगी गति HUDCO द्वारा मिलने वाले 1 लाख करोड़ रुपए के इस विशाल फंड का उपयोग राज्य की कई महत्वाकांक्षी और गेम-चेंजर परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज-2 और फेज-3, नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण, खेलकूद के लिए आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और धोलेरा सर (SIR) में विश्वस्तरीय सुविधाओं का विकास शामिल है। इस निवेश से राज्य में शहरीकरण को नई गति मिलेगी और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे।

Edited By : Chetan Gour