गुजरात सरकार की अनूठी पहल, पोस्टमैन घर आकर देगा पेंशन

Widow Pension in Gujarat: गुजरात सरकार और डाक विभाग के सहयोग से अब गंगा स्वरूपा बहनों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना और भी आसान हो गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से अब पेंशन की राशि सीधे घर बैठे नकद रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के तहत योजना के तहत लाभार्थी महिला को 1250 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।

वर्तमान में गंगा स्वरूपा योजना की यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है, लेकिन अब इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाली विधवा महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी और सुविधाजनक निर्णय लिया है। 16 फरवरी 2026 को पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने घोषणा की है कि अब लाभार्थी बहनों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बैंक या डाकघर के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से राशि सीधे खाते में जमा होगी और डाकिया के माध्यम से राशि घर बैठे ही नकद रूप में प्राप्त की जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता, सुरक्षा और समय की बचत प्रदान करना है।

1.47 लाख महिलाओं को जोड़ने के लिए मेगा अभियान इस नई डिजिटल व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा 14 से 20 फरवरी, 2026 तक एक विशेष मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्तर गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा, अरावली और बनासकांठा जैसे जिलों की लगभग 1.47 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। अकेले गांधीनगर जिले में ही लगभग 18,155 महिलाओं को इस अभियान के तहत कवर करके उनके खाते खोलने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

जीरो बैलेंस खाता और बायोमेट्रिक सुविधा नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खोलने के लिए लाभार्थियों को कोई प्रारंभिक राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यह खाता 'जीरो बैलेंस' वाला रहेगा। जो महिलाएं वृद्ध या अशक्त हैं और कार्यालय तक नहीं पहुंच सकतीं, उनके लिए विशेष 'डोरस्टेप बैंकिंग' की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सिर्फ एक अनुरोध पर डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक उनके घर जाएगा और बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) पद्धति का उपयोग करके मिनटों में नया खाता खोल

लाभार्थी अपने पुराने पोस्ट ऑफिस बचत खाते को इस नए खाते के साथ लिंक भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें दोनों खातों की सुविधाओं का लाभ मिल सके। जिनके पास पहले से ही IPPB खाता है, उन्हें इससे केवल अपने आधार कार्ड क लिंक करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए लाभार्थी के पास मूल आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और यदि पिछला बचत खाता हो तो उसकी पासबुक होना अनिवार्य है। इस व्यवस्था से आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।

लाभार्थियों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने हेल्पलाइन नंबर- 9218302143, 9978675753 या 9218302132 जारी किए हैं। लाभार्थी इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं।

Edited by: Vrjendra Singh Jhala