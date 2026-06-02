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गुजरात गृह विभाग एक्शन मोड में, हर्ष संघवी की देर रात हाई लेवल बैठक, 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत गुजरात पुलिस को मिला 'फ्री-हैंड'

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Gujarat Home Department in Action Mode, Harsh Sanghavi Holds Late Night High Level Meeting
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (11:06 IST) Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (11:41 IST)
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गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने देर रात उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस डिजिटल और कानूनी सुरक्षा बैठक में कई प्रमुख निर्णय लिए गए। उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की समग्र आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून का शासन अधिक मजबूत करना था। बैठक में वर्तमान समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
 

साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त रुख

आज के डिजिटल युग में बढ़ रहे ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए बैठक में गंभीर विचार-विमर्श किया गया। इस समीक्षा के दौरान न केवल पारंपरिक अपराधों, बल्कि साइबर क्राइम जैसी आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भी विशेष रणनीति तैयार की गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं।
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अपराधियों और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ पुलिस को 'फ्री-हैंड'

राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे, इसके लिए असामाजिक तत्वों, अपराधियों और विशेष रूप से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त हाथों से निपटने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार के तत्वों की आपराधिक गतिविधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से 'फ्री-हैंड' यानी स्वतंत्रता दी गई है, ताकि वे बिना किसी दबाव के त्वरित और कड़ी कार्रवाई कर सकें।

गुजरात पुलिस को और अधिक मुस्तैद बनाने की योजना

राज्य के गृह विभाग द्वारा आने वाले दिनों में गुजरात पुलिस को टेक्नोलॉजी, संसाधनों और आधुनिक हथियारों से और अधिक मजबूत तथा सुसज्जित करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके।
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गृह विभाग द्वारा नया विशेष एक्शन प्लान

आने वाले समय में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गृह विभाग द्वारा एक नया विशेष एक्शन प्लान घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। इस योजना के अंतर्गत अपराधों की रोकथाम, अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश और कड़े नियम लागू किए जाएंगे।
Edited By : Chetan Gour

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