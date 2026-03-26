Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (09:33 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (09:47 IST)
गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक गतिशील बनाने के लिए तीन IAS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। राज्यपाल के आदेश से अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें गांधीनगर, जामनगर और सुरेंद्रनगर जिलों के कलेक्टर पद पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
गांधीनगर को मिले नए कलेक्टर
राज्य की राजधानी गांधीनगर को अब स्थायी कलेक्टर मिल गए हैं। मेहसाणा नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत रवींद्र खटाले का तबादला गांधीनगर के कलेक्टर के रूप में किया गया है। वे अब तक गांधीनगर कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जे. एन. वाघेला से आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
जामनगर और सुरेंद्रनगर के कलेक्टरों की नियुक्ति
तबादलों के इस दौर में जामनगर और सुरेंद्रनगर जिलों में भी नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। अमरेली के जिला विकास अधिकारी (DDO) के रूप में कार्यरत पी. बी. पंड्या का तबादला अब जामनगर के कलेक्टर के रूप में किया गया है। वहीं, नडियाद नगर निगम के नगर आयुक्त जी. एच. सोलंकी को सुरेंद्रनगर के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे के. एस. याग्निक इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
प्रशासनिक कार्यों में सुधार का प्रयास
सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर के प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। लंबे समय से जिन जिलों में कलेक्टर का प्रभार अन्य अधिकारियों के पास अतिरिक्त कार्यभार के रूप में था, वहां अब नए और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति होने से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और सार्वजनिक प्रशासन में अधिक गति आएगी।