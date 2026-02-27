Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:39 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:49 IST)
गुजरात में स्थानीय निकाय और जिला पंचायत चुनाव से पहले डेडियापाडा में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आदिवासी अस्मिता, विकास और 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से सियासी समीकरण तेज हो गए हैं।
गुजरात में स्थानीय निकाय और जिला पंचायत चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और स्थानीय विधायक चैतर वसावा के निर्वाचन क्षेत्र डेडियापाडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस यात्रा के माध्यम से भाजपा ने आदिवासी बेल्ट में अपनी मजबूत पकड़ का दावा किया है। संघवी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आदिवासी अस्मिता और विकास के मुद्दों पर जोर दिया।
आदिवासी विकास और भाजपा का 'स्वर्ण युग'
जनसभा को संबोधित करते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि आदिवासी समुदाय और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आदिवासी क्षेत्रों के लिए 'स्वर्ण युग' बताया। संघवी ने कहा कि भाजपा के शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य और पक्की सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं सुदूर गांवों तक पहुंची हैं, जो पिछली सरकारों के दौरान केवल एक सपना हुआ करती थीं।
विपक्षी नेताओं पर प्रहार और वोट बैंक की राजनीति
उपमुख्यमंत्री ने 'आप' और कांग्रेस का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सोशल मीडिया पर आरोप लगाकर और युवाओं को उकसाकर केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझने की कोशिशों को 'नापाक' बताया और कहा कि समाज को बांटने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।
'आप' और कांग्रेस में सेंध : 1000 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल
इस कार्यक्रम में भाजपा को बड़ी सफलता मिली, जब कांग्रेस और 'आप' के करीब 1000 से अधिक कार्यकर्ता पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हो गए। हर्ष संघवी ने इन सभी कार्यकर्ताओं को केसरिया साफा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। यह दलबदल आगामी जिला पंचायत चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
चुनाव से पहले का राजनीतिक समीकरण
डेडियापाडा के इस कार्यक्रम में सांसद मनसुख वसावा और गणपत वसावा जैसे दिग्गज नेताओं की उपस्थिति ने भाजपा की एकता का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, महेश वसावा के कांग्रेस में शामिल होने और प्रियंका गांधी के संभावित दौरे की चर्चाओं के बीच हर्ष संघवी की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आदिवासी वोटों को साधने के लिए अब गुजरात की राजनीति में घमासान तेज हो गया है।
edited by : Nrapendra Gupta