गुजरात की प्रसिद्ध गायक जोड़ी का चुनावी शंखनाद, भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरेंगी ये दो कलाकार

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:28 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:32 IST)
Gujarat Local Body Elections 2026: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों का माहौल गरमा गया है, और इसी के साथ राजनीति में ग्लैमर और लोकप्रियता का एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रणनीतिक रूप से लोकप्रिय चेहरों को प्राथमिकता देते हुए दो जानी-मानी गायिकाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। लोक गायक दिवंगत मणिराज बरोट की बेटी राजल बरोट और प्रसिद्ध गायिका नेहा सुथार अब राजनीतिक क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएंगी, जिससे सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक काफी चर्चा हो रही है।
ऊना नगर पालिका से राजल बरोट का राजनीतिक पदार्पण
गीर सोमनाथ जिले के ऊना में लोक संगीत के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिवंगत मणिराज बरोट की विरासत को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली राजल बरोट अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भाजपा ने उन्हें ऊना नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब तक स्टेज कार्यक्रमों और लोक गीतों के माध्यम से लोगों का दिल जीतने वाली राजल अब नगर पालिका की समस्याओं और जनसेवा के कार्यों में हाथ बटाएंगी।
विजापुर की कुदेड़ा सीट से नेहा सुथार की उम्मीदवारी
मेहसाणा जिले की राजनीति में भी इस बार नया उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा ने लोकप्रिय गायिका नेहा सुथार को विजापुर तालुका पंचायत की कुदेड़ा सीट से टिकट दिया है। नेहा सुथार न केवल संगीत क्षेत्र में, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों फॉलोअर्स रखती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी यह डिजिटल लोकप्रियता और जनसंपर्क चुनाव में भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
नए और युवा चेहरों को प्रोत्साहित करने की रणनीति
इन दोनों कलाकारों के चयन के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची-समझी रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। पार्टी अब पारंपरिक राजनेताओं के साथ-साथ ऐसे चेहरों को भी अवसर दे रही है जो युवाओं के बीच लोकप्रिय हों और जिनकी पहले से ही बड़ी फैन फॉलोइंग हो। संगीत और कला से जुड़े इन उम्मीदवारों के माध्यम से भाजपा मतदाताओं में नई ऊर्जा भरने और लोकप्रियता को वोटों में बदलने का प्रयास कर रही है।
कलाकारों के लिए सार्वजनिक जीवन का नया अध्याय
राजल बरोट और नेहा सुथार दोनों के लिए यह चुनाव एक नई चुनौती और अवसर लेकर आया है। कला जगत से राजनीति में आ रही इन दोनों गायिकाओं का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी बनना है। उनकी उम्मीदवारी से स्थानीय स्तर पर चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन कलाकारों के लाखों प्रशंसक अब उन्हें राजनीति के मंच पर सक्रिय होते देखने के लिए उत्सुक हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:28 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:32 IST)