स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब गुजरात में 129 करोड़ की लागत से बनेगा लोटस पार्क, देखें पहली झलक

Gujarat Lotus Park: गुजरात में 182 फुट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी', सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम और लुलु मॉल के बाद, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने एक और बड़ी घोषणा की है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में एक भव्य 'लोटस पार्क' बनाया जाएगा। यह पार्क इतना विशाल और सुंदर होगा कि इसके दिल्ली के प्रसिद्ध लोटस टेम्पल से भी ज्यादा आकर्षक होने की उम्मीद है।

प्रोजेक्ट का खर्च और उद्देश्य हेरिटेज सिटी अहमदाबाद को नए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने के अभियान के तहत यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा लगभग 128.8 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहर की विरासत और आसपास के क्षेत्रों की सुंदरता को बढ़ाना है, ताकि यह नागरिकों और पर्यटकों के लिए मनोरंजन और आकर्षण का नया केंद्र बन सके।

लोटस पार्क की जगह और डिजाइन शुरुआत में इस पार्क को एसजी हाईवे पर गोटा वार्ड में बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे दक्षिण-पश्चिम जोन के सरखेज वार्ड के शेला में धतला झील पर बनाया जाएगा। यह पार्क 12 हजार 445 वर्ग मीटर के विशाल प्लॉट पर आकार लेगा। इसका डिजाइन पूरी तरह से कमल के फूल के आकार का होगा, जो इसे एक अनूठा और भव्य रूप प्रदान करेगा।

फ्लोरल म्यूजियम और अन्य सुविधाएं इस लोटस पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसमें बनने वाला 'फ्लोरल म्यूजियम' होगा। यहां भारत के हर राज्य के विशिष्ट फूलों को एक ही जगह प्रदर्शित किया जाएगा, जहां हर सेक्शन संबंधित राज्य के फूलों की पहचान दिखाएगा। इसके अलावा, यहां विभिन्न देशों के फूल भी देखने को मिलेंगे। साबरमती नदी पर बने आकर्षक अटल ब्रिज की तरह ही, यह लोटस पार्क भी पूरा होने के बाद अहमदाबाद की एक नई पहचान और लैंडमार्क बन जाएगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala