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गुजरात में गैस की कमी की अफवाहों का सीएम द्वारा खंडन: घबराहट न फैलाने की अपील

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Gujarat CM bhupendra patel on LPG Crisis
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (09:19 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (09:29 IST)
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गुजरात में LPG गैस की कमी को लेकर चल रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया है कि राज्य के पास गैस की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। कुछ जगहों पर गैस की कमी को लेकर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जिससे नागरिकों में दहशत और भागदौड़ का माहौल पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी गलतफहमी में न आएं, एक-दूसरे की बातें सुनकर घबराहट (पैनिक) न फैलाएं और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। राज्य में फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य और शांतिपूर्ण है।

घर बैठे गैस सिलेंडर मिलने का आश्वासन

नागरिकों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गैस की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। राज्य में गैस का पर्याप्त भंडार होने के कारण लोगों को नियमित रूप से घर बैठे आसानी से गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। लोगों को कमी की आशंका से जमाखोरी या भागदौड़ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार और संबंधित विभाग आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए हैं।

मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक का आयोजन

गैस आपूर्ति की स्थिति को लेकर कोई कमी न रहे और वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है। इसमें अफवाहों के खंडन के साथ-साथ राज्य में गैस की वास्तविक आपूर्ति और वितरण से जुड़े सभी पहलुओं पर गहन और विस्तृत चर्चा की जाएगी।

बैठक में मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की मौजूदगी

गैस की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपूर्ति मंत्री रमन सोलंकी और मुख्य सचिव एम.के. दास विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उच्चाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये सभी विशेषज्ञ और अधिकारी मिलकर उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाने की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

वितरण व्यवस्था की समीक्षा और भविष्य के कदमों पर मंथन

इस बैठक में विशेष रूप से गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, वितरण श्रृंखला (चेन) और लोगों तक समय पर गैस पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर चर्चा की जाएगी। गैस की आपूर्ति में भविष्य में भी कोई दिक्कत न आए, इसके लिए संभावित उपायों पर सरकार विचार करेगी। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि बैठक के बाद राज्य में गैस आपूर्ति के सुचारू संचालन को लेकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की जाए।
edited by : Nrapendra Gupta

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