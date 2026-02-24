गुजरात के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने IAS संदीप सांगले, चुनाव आयोग का आदेश जारी

Gujarat News in Hindi : गुजरात के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी संदीप सांगले को गुजरात राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वे वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी हारित शुक्ला का स्थान लेंगे।

केंद्रीय चुनाव आयोग का आधिकारिक ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, संदीप सांगले की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब से राज्य की सभी चुनावी प्रक्रियाएं, मतदाता सूची में सुधार और आगामी चुनावों की पूरी जिम्मेदारी उनके मार्गदर्शन में रहेगी।

सांगले इससे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात (SAG) में महानिदेशक (Director General) के पद पर कार्यरत थे। उनकी इस नई भूमिका में राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना, प्रशासनिक प्रबंधन संभालना और चुनाव आयोग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

प्रशासनिक अनुभव का मिलेगा लाभ संदीप सांगले एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में उनके सफल कार्यकाल के बाद अब उन्हें चुनाव जैसी संवेदनशील और जिम्मेदारी भरी कमान सौंपी गई है। राज्य में आगामी समय में होने वाले स्थानीय निकायों या अन्य उपचुनावों के सुचारू आयोजन में उनकी भूमिका अत्यंत निर्णायक साबित होगी।