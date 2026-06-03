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गुजरात में 'ऑपरेशन डेल्टा हंट', 170 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

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gujarat police
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (17:18 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (17:22 IST)
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Operation Delta Hunt Gujarat: गुजरात में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सीधे निर्देश के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तुरंत एक्शन में आ गई। क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमें बनाकर पूरे शहर में 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत विभिन्न इलाकों में रात भर गहन तलाशी ली गई और छापेमारी की गई।

अहमदाबाद से 130 से अधिक बांग्लादेशी गिरफ्तार

इस मेगा ऑपरेशन के दौरान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शहर में अवैध रूप से रह रहे 130 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। अहमदाबाद के जेसीपी (JCP) शरद सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात चलाए गए इस ऑपरेशन में कुल 291 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। इन सभी के दस्तावेजों और पहचान की बारीकी से जांच करने पर उनमें से 166 लोग आधिकारिक तौर पर बांग्लादेशी नागरिक पाए गए हैं।

फर्जी दस्तावेज बनाने वाले स्थानीय एजेंटों का नेटवर्क

पुलिस की प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये घुसपैठिए भारत में प्रवेश करने और यहां रहने के लिए स्थानीय एजेंटों की मदद लेते थे। इन एजेंटों द्वारा ही उनके लिए भारत के फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे, ताकि वे अपनी असली पहचान छुपाकर लंबे समय से यहां रह सकें। फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट, दस्तावेज बनाने वाले बिचौलियों और उनके पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए आगे की जांच कर रही है।

आंगड़िया के जरिए पैसे भेजने का रैकेट

पकड़े गए लोगों से पूछताछ में उनकी गतिविधियों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जेसीपी शरद सिंघल के अनुसार, पकड़ी गई कुछ महिलाएं देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) जैसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल थीं, जबकि पुरुष ज्यादातर कचरा बीनने या दैनिक मजदूरी का काम करते थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह मिली है कि ये लोग यहां कमाए हुए पैसे आंगड़िया (अंगड़िया) फर्मों के जरिए बांग्लादेश भेजते थे, इसलिए अब पुलिस इन वित्तीय लेन-देन की भी गहनता से जांच कर रही है।

गांधीनगर में भी पुलिस की सख्त कार्रवाई

बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह कार्रवाई केवल अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी गांधीनगर में भी इसका असर देखने को मिला है। गांधीनगर पुलिस द्वारा भी मुस्तैदी दिखाते हुए अवैध रूप से रहने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान गांधीनगर पुलिस ने 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनके दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच और सघन पूछताछ फिलहाल जारी है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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