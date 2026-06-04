बनासकांठा-बॉर्डर-राजकोट रेंज का विभाजन, जानें अब कौन सा जिला किस रेंज में आएगा?

नई बनासकांठा रेंज का गठन और पाटन जिले का समावेश

नवनिर्मित बनासकांठा रेंज में बनासकांठा जिले के साथ-साथ वाव-थराद क्षेत्र और पाटन जिले को शामिल किया गया है। ये क्षेत्र सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने के कारण, इनके सुचारू कामकाज के लिए एक अलग रेंज बनाने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस नई व्यवस्था से कानून-व्यवस्था के मुद्दों का तेजी से समाधान होगा और पुलिसिंग में अधिक कार्यक्षमता देखने को मिलेगी।