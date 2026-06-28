Gujarat : गुजरात में बड़ा पल्स पोलियो अभियान शुरू! 82 लाख बच्चों को दी जाएगी जिंदगी बचाने वाली 2 बूंदें

गुजरात में 28 जून को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (National Immunization Day) के अवसर पर राज्यव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और स्वास्थ्य मंत्री प्रफुलभाई पानसेरिया ने अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी अभिभावकों से अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंदें अवश्य पिलाने की अपील की।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान के तहत पूरे गुजरात में 82 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की दो बूंदें पिलाई जाएंगी। यह वैक्सीन पूरी तरह निःशुल्क, सुरक्षित और प्रभावी है, जो बच्चों को पोलियो जैसे गंभीर और स्थायी विकलांगता पैदा करने वाले संक्रामक रोग से सुरक्षा प्रदान करती है।

गांधीनगर शहर में भी पल्स पोलियो महाअभियान के तहत कई टीकाकरण केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर ले जाकर पोलियो की दो बूंदें अवश्य पिलाएं और देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के इस जन अभियान में सक्रिय सहयोग दें।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, मुंह के जरिए दी जाने वाली पोलियो की केवल दो बूंदें बच्चों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती हैं। पोलियो एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो बच्चों में आजीवन लकवे का कारण बन सकती है। समय पर टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय है। Edited by : Sudhir Sharma