राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात से 4 नए चेहरों को उतारकर चौंकाया

Gujarat Rajya Sabha Election 2026: गुजरात की 11 राज्यसभा सीटों में से 4 सीटों के लिए आगामी 18 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपने चारों उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी ने अपनी पुरानी रणनीति को बरकरार रखते हुए बिल्कुल नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में भारी आश्चर्य है। इस बार न सिर्फ नए नाम, बल्कि उम्मीदवारों की उम्र और उनका बैकग्राउंड भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

आरएसएस बैकग्राउंड और युवा चेहरों पर पसंद की मुहर चुने गए चारों उम्मीदवारों में से तीन नेता सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बैकग्राउंड से जुड़े हैं, जबकि एक उम्मीदवार पूर्व विधायक के बेटे हैं। बीजेपी ने इस सूची में भौगोलिक संतुलन बनाए रखते हुए सौराष्ट्र से दो और उत्तर व मध्य गुजरात से एक-एक नेता को मौका दिया है। इस उम्मीदवारी के जरिए पार्टी ने 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर नेताओं को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब युवा नेतृत्व को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि इन चारों उम्मीदवारों की औसत उम्र महज 46 वर्ष है।

जातिगत समीकरण : ओबीसी (OBC) फैक्टर पर विशेष ध्यान यदि जातिगत समीकरणों की बात करें, तो बीजेपी ने इस सूची में दो ओबीसी (OBC), एक आदिवासी और एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को स्थान दिया है। पार्टी द्वारा ओबीसी वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया हो, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में पार्टी के दो अन्य सांसद भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इसलिए इस नई पसंद के बाद राज्यसभा के कुल 11 सदस्यों में से ओबीसी सांसदों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी।

पाटीदार चेहरे का पत्ता साफ और ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व इस नई सूची में सबसे बड़ा झटका यह लगा है कि इस बार एक भी पाटीदार नेता को टिकट नहीं दिया गया है। इससे पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) हो रहे सदस्यों में पाटीदार चेहरा शामिल था, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट गया है। दूसरी ओर, सेवानिवृत्त हो रहे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि के स्थान पर ब्राह्मण समाज के ही प्रमुख चेहरे राजू शुक्ल को टिकट देकर पार्टी ने यह समीकरण साध लिया है। उम्मीदवार राजू शुक्ल अतीत में सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े थे और हाल ही में उनकी बाईपास सर्जरी होने के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है।

मजबूत संख्याबल के कारण बीजेपी की जीत लगभग तय आगामी सोमवार यानी 8 जून को बीजेपी के चारों उम्मीदवार विजय मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के पास 161 विधायकों का प्रचंड बहुमत होने के कारण इन चारों सीटों पर बीजेपी की जीत बिल्कुल पक्की मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ, विपक्षी दल कांग्रेस के पास केवल 12 विधायक होने के कारण चुनाव लड़ने का कोई समीकरण नहीं बन रहा है, जिससे इन चारों उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है।

कौन हैं भाजपा के ये 4 उम्मीदवार राजू शुक्ला : नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष राजू शुक्ला ने ठीक एक महीने पहले ही बाईपास सर्जरी करवाई है और 4 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नाम की घोषणा उम्मीदवार के रूप में की गई है। वे आरएसएस (RSS) के प्रशिक्षित वॉलंटियर और 'नगर कार्यवाह' भी रह चुके हैं।

डॉ. मुकेश राठवा : आदिवासी समाज से आने वाले मुकेश राठवा को आदिवासी नेता रमीलाबेन बारा के स्थान पर टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें (आम आदमी पार्टी के नेता) चैतर वसावा के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वे चैतर वसावा की तरह ही युवा और उच्च शिक्षित (हाइली एजुकेटेड) हैं। उन्होंने 11 वर्षों तक आरएसएस में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं।

मानसिंह परमार : मानसिंह परमार साल 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। सोमनाथ सीट पर कांग्रेस के विमल चूड़ासमा के खिलाफ अंतिम राउंड तक उनकी कांटे की टक्कर चली थी, जिसमें मानसिंह परमार महज 1000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। मानसिंह परमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता रह चुके हैं।

जितेन्द्र कणजारिया : जितेन्द्र कणजारिया (जामनगर ग्रामीण के) पूर्व विधायक मेघजी भाई कणजारिया के पुत्र हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala