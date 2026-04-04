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RTE प्रवेश 2026-27: 84000 से अधिक सीटों के लिए आज से फॉर्म भरना शुरू, जानें अंतिम तिथि

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RTE in Gujarat
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (15:55 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (15:58 IST)
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RTE Admission in Gujarat: गुजरात में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा-1 में प्रवेश की प्रक्रिया आज यानी शनिवार से शुरू हो गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से शनिवार से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। अभिभावक आगामी 17 अप्रैल तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

सीटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी

इस वर्ष प्रवेश के लिए सीटों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले कमी देखी गई है। पिछले वर्ष लगभग 94 हजार सीटें उपलब्ध थीं, जिसके मुकाबले इस साल केवल 84,228 सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। नियम के अनुसार, निजी स्कूलों की कुल क्षमता की 25 प्रतिशत सीटें इस योजना के तहत आरक्षित रखी जाती हैं, जिसके आधार पर यह संख्या निर्धारित की गई है।

विभिन्न माध्यमों की सीटों का विवरण

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार गुजराती माध्यम की सर्वाधिक 41,411 सीटें हैं। वहीं, अंग्रेजी माध्यम की 40,262 सीटें, हिंदी माध्यम की 2,235 और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं की 320 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिभावकों में अभी भी गुजराती और अंग्रेजी माध्यम के प्रति भारी उत्साह है।

अभिभावकों के लिए 'स्कूल शिफ्ट' चुनने की नई सुविधा

इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब तक अभिभावक केवल स्कूल का चयन कर सकते थे, लेकिन इस साल से उन्हें स्कूल की 'पाली' (सुबह या दोपहर) चुनने का भी अवसर मिलेगा। इस निर्णय से अभिभावकों को अपने समय और सुविधा के अनुसार बच्चे के स्कूल का समय तय करने में काफी आसानी होगी।

प्रवेश प्राथमिकता के नियमों में बड़ा बदलाव

इस बार प्रवेश पाने के लिए प्राथमिकता सूची में भी सुधार किया गया है। पिछले वर्षों में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को आरक्षित श्रेणी के बच्चों से पहले प्राथमिकता दी जाती थी। हालांकि, नए नियम के अनुसार अब आरक्षित श्रेणी के बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की तैयारी

राज्य प्राथमिक शिक्षा नियामक कार्यालय ने पहले ही घोषणा कर दी थी ताकि अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अभिभावकों को समय सीमा के भीतर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म भरते समय सभी विवरण और प्रमाण पत्र सावधानीपूर्वक अपलोड करना अनिवार्य है ताकि प्रवेश में कोई बाधा न आए।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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