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GSRTC का बड़ा फैसला, अब एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी प्रीमियम बसें, सफर होगा तेज और सस्ता

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Gujarat State Road Transport Corporation Takes Major Decision Regarding Premium Buses
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 19 May 2026 (14:23 IST) Updated Date: Tue, 19 May 2026 (14:32 IST)
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गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) ने यात्रियों की सुविधा और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के गृह और परिवहन मंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में अब प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली प्रीमियम एसी बसों को नवनिर्मित एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है। इस नई व्यवस्था के कारण यात्रियों का सफर अधिक तेज, आरामदायक और किफायती हो जाएगा, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।
 

अहमदाबाद-भावनगर रूट : किराए में कटौती और समय की बड़ी बचत

नए बदलाव के मुताबिक, अहमदाबाद और भावनगर के बीच चलने वाली सभी प्रीमियम एसी बसें अब नए बने अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेंगी। इस रूट पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक हर घंटे एक यानी कुल 24 ट्रिप्स का संचालन किया जाएगा।
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इसके अलावा, गांधीनगर से दीव और महुआ जाने वाली बसें भी इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगी। इस नए रूट से यात्रा का समय तो कम होगा ही, साथ ही अहमदाबाद से भावनगर का एसी बस का किराया घटाकर 336 रुपए कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को सीधे 15 रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा।
 

अहमदाबाद-सूरत वोल्वो सेवा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नॉन-स्टॉप सफर

अहमदाबाद और सूरत के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी GSRTC ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नई नॉन-स्टॉप वोल्वो बस सेवा शुरू की है। इस नए शेड्यूल के तहत सुबह 6:45 बजे अहमदाबाद के नेहरू नगर से सूरत के लिए और दोपहर 1 बजे सूरत से अहमदाबाद के लिए वोल्वो बस रवाना होगी।
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एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के कारण सफर के समय में भारी कमी आएगी। इतना ही नहीं, नेहरू नगर से सूरत का किराया 687 रुपए तय किया गया है, जिससे यात्रियों को प्रति टिकट लगभग 61 रुपए की बड़ी बचत होगी।
Edited By : Chetan Gour

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