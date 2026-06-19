Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






विश्व योग दिवस पर गुजरात रचेगा इतिहास, 1.25 करोड़ से ज्‍यादा नागरिक करेंगे योगाभ्यास

Advertiesment
International Yoga Day
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (13:02 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (14:24 IST)
google-news
Gujarat News : पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने का जश्न विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसी उत्साह के हिस्से के रूप में इस वर्ष गुजरात में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को बेहद शानदार तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विवरण साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में इस वर्ष का राज्य स्तरीय समारोह गांधीनगर जिले के माणसा तालुका में आयोजित किया जाएगा, जहां 4000 से अधिक नागरिक एकसाथ मिलकर योगाभ्यास करेंगे।
 

'Yoga for Healthy Aging' थीम और 24000 कार्यक्रमों का आयोजन

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की विशेष थीम 'Yoga for Healthy Aging' रखी गई है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिजन्स) के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य में अब तक इस थीम पर आधारित 10 से अधिक बड़े कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। आगामी योग दिवस तक पूरे गुजरात के स्कूलों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट ऑफिसों, इंडस्ट्रीज, बगीचों और सार्वजनिक मार्गों पर कुल मिलाकर 24000 छोटे-बड़े कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया है।
ALSO READ: गुजरात पर मेघ मेहरबान, बालासिनोर में हुई पौने 6 इंच बारिश, किसानों में खुशी की लहर

1.25 करोड़ से अधिक नागरिकों की सामूहिक भागीदारी

गुजरात सरकार द्वारा इस वर्ष योग दिवस को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। हर्ष संघवी ने जानकारी देते हुए बताया कि योग दिवस पर पूरे राज्य से लगभग 1.25 करोड़ से भी अधिक नागरिक एक ही समय पर ऑन-ग्राउंड योग प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में भाग लेंगे। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के समन्वय के साथ विभिन्न समितियां लगातार काम कर रही हैं।
ALSO READ: विकसित गुजरात 2047 की ओर बड़ा कदम, राज्य के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए HUDCO देगा 1 लाख करोड़ का लोन

राज्यव्यापी 'योग सप्ताह' और 33 जिलों में सामूहिक योगाभ्यास

इस महोत्सव के एक भाग के रूप में राज्य में 14 जून से 20 जून तक विशेष 'योग सप्ताह' मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान सफाई कर्मचारियों, महिलाओं, सीनियर सिटीजंस और किसानों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर 12 विशेष कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया है, जिनमें से 10 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और बाकी 2 कार्यक्रम अगले दो दिनों में आयोजित किए जाएंगे।
ALSO READ: गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, वर्ष 2025-26 में 36 लाख से ज्‍यादा किसानों को 10337 करोड़ की आर्थिक राहत
इसके अतिरिक्त, 21 जून को राज्य की 17 महानगर पालिकाओं, 33 जिलों के सभी तालुकाओं और ग्रामीण स्तरों पर एक ही समय में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'ट्रंप ही इजरायल के आखिरी ताकतवर दोस्त' : अमेरिका-ईरान डील के बाद जेडी वेंस ने नेतन्याहू को सुनाई खरी-खरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels