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सरकारी शिक्षक बनने का बड़ा मौका! गुजरात में 3,966 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन की आखिरी तारीख

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 25 May 2026 (15:29 IST) Updated Date: Mon, 25 May 2026 (15:38 IST)
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गुजरात के सरकारी शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात प्राथमिक शिक्षा चयन समिति द्वारा जिला और नगर शिक्षा समिति के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यासहायक, स्पेशल एजुकेटर (विशेष शिक्षक) और मुख्य शिक्षक के कुल 3,966 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। 
 
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आगामी 1 जून, 2026 को दोपहर 12:00 बजे से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू होगा, जो 10 जून, 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक चलेगा।
 

TET परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगी पूरी तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया

शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET - टेट) के अंक और सरकार के मौजूदा भर्ती नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में अपलोड करने होंगे। इसके बाद शैक्षणिक अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार कर उम्मीदवारों को जिला चयन का विकल्प दिया जाएगा।
 

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विशेष अवसर और खुशी का माहौल

 
इस भर्ती में विशेष रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्पेशल एजुकेटर और मुख्य शिक्षक के अलग से पद आरक्षित रखकर प्रक्रिया घोषित की गई है। इस निर्णय के कारण लंबे समय से रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे दिव्यांग और बेरोजगार युवाओं में भारी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आने से राज्य के लाखों योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित होगा।
edited by : Nrapendra Gupta

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