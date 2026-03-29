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GUJCET 2026: गुजरात में गुजकेट परीक्षा आयोजित, सूरत में 20 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (12:27 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (12:29 IST)
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पूरे गुजरात में डिग्री इंजीनियरिंग और फार्मेसी में प्रवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली गुजकेट (GUJCET) परीक्षा का आयोजन किया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों में छात्र बड़े उत्साह के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। विशेष रूप से सूरत शहर में परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
 

101 इमारतों और 1008 ब्लॉकों में परीक्षा का संचालन

 
सूरत जिले में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कुल 101 इमारतों का चयन किया गया है, जिनमें 1008 ब्लॉकों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन केंद्रों पर कुल 20,114 छात्र अपने करियर की इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
 

 तीन चरणों में आयोजित होगी विभिन्न विषयों की परीक्षा 

 
गुजकेट की परीक्षा का आयोजन कुल तीन चरणों में किया गया है। सुबह के पहले सत्र में 9:00 से 12:00 बजे तक भौतिक विज्ञान (Physics) और रसायन विज्ञान (Chemistry) का संयुक्त पेपर लिया जाएगा। इसके बाद दोपहर 01.40 से 02.40 बजे तक जीव विज्ञान (Biology) और अंतिम चरण में शाम 04:00 से 05:00 बजे के दौरान गणित (Maths) विषय की परीक्षा ली जाएगी।
 

अनियमितता रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा और स्पेशल स्क्वाड तैनात 

 
परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन द्वारा विशेष 'स्पेशल स्क्वाड' तैनात किए गए हैं, जो केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, सभी ब्लॉकों में सीसीटीवी कैमरों और कड़ी निगरानी के बीच छात्रों की गहन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि परीक्षा की गरिमा बनी रहे। Edited by : Sudhir Sharma

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