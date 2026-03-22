गुंडे सावधान! आम जनता को परेशान किया तो गुजरात पुलिस बनेगी 'हनुमान' : DCM हर्ष संघवी

Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (09:20 IST)
Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (09:22 IST)
Harsh Sanghavi Ultimatum: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने राज्य में शांति भंग करने वाले और आम लोगों को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों को खुली और कड़ी चेतावनी दी है। संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस ने इन गुंडा तत्वों को सीधा करने का संकल्प लिया है। "अगर कोई आम लोगों को परेशान करेगा, तो गुजरात पुलिस में हनुमान जी का रूप देखने को मिलेगा।"
गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने राज्य में शांति भंग करने वाले और आम लोगों को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों को खुली और कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई बदमाश आम जनता को परेशान करेगा, तो गुजरात पुलिस उन्हें सबक सिखाने के लिए 'हनुमान जी' जैसा रूप धारण करने में संकोच नहीं करेगी। गुंडा तत्वों पर नकेल कसने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मजबूत संकल्प लिया है।
वडोदरा में 'नेत्रम' कंट्रोल रूम का उद्घाटन
उपमुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण बयान वडोदरा शहर पुलिस मुख्यालय में 'प्रोजेक्ट विश्वास' के तहत नवनिर्मित हाई-टेक कमांड और कंट्रोल रूम "नेत्रम" के उद्घाटन के अवसर पर दिया। इस अत्याधुनिक कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर पैनी नजर रखी जा सकेगी और भविष्य में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस रिकग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक से भी लैस किया जाएगा। वडोदरा का यह कंट्रोल रूम गांधीनगर के 'त्रिनेत्र' से सीधा जुड़ा रहेगा।
सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता
इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद डीजीपी डॉ. के.एल.एन. राव की ओर इशारा करते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि डीजीपी के मार्गदर्शन में पुलिस ने आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है। वडोदरा के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार के नेतृत्व में शहर की पुलिस इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीजीपी बहुत सक्षम हैं और उनके कामकाज की निगरानी मैं स्वयं कर रहा हूँ।
"कोई सिफारिश नहीं चलेगी, आधी रात को भी फोन करें"
हर्ष संघवी ने आम लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस टीमें अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए काम कर रही हैं। अगर कहीं पुलिस गलती करती है, तो लोग उन्हें आधी रात को भी फोन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गृह विभाग ने तय किया है कि राज्य में गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडा तत्व चाहे कितनी भी ताकत लगा लें या छोटी-बड़ी राजनीतिक सिफारिशें लाएं, किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी।
पाटन की कार्रवाई और आगामी चुनाव का संदर्भ
हर्ष संघवी की इस कड़ी चेतावनी का संदर्भ हाल की पुलिस कार्रवाइयों से भी जुड़ा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उत्तर गुजरात के पाटन में मास्टरमाइंड भावेश देसाई के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिया गया था। इसके अलावा, अगले हफ्ते राज्य में शहरी और जिला पंचायत चुनावों की घोषणा होने की संभावना है, ऐसे समय में उपमुख्यमंत्री का यह बयान असामाजिक तत्वों में कानून का डर पैदा करने का स्पष्ट संदेश देता है। Edited by : Sudhir Sharma