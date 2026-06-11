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गुजरात में लोकरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, GPS ट्रैकर और AI टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल, कच्छ की 6 सड़कें होंगी फोरलेन

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High tech security arrangements for Lokrakshak recruitment exam in Gujarat
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (11:13 IST) Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (11:34 IST)
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Lokrakshak recruitment exam : गुजरात में आगामी 14 जून को आयोजित होने वाली लोकरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और कदाचार मुक्त बनाने के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा अभूतपूर्व और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की है, वहीं दूसरी ओर कच्छ जिले की 6 सड़कों को फोरलेन में अपग्रेड करने की महत्वपूर्ण मंजूरी भी दे दी है। लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए आधुनिक तकनीक और कड़ी निगरानी का सहारा लिया जा रहा है।
 

जीपीएस ट्रैकर और कंट्रोल रूम से निगरानी

परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रश्न पत्रों के परिवहन पर विशेष नजर रखी जाएगी। प्रश्न पत्रों को केंद्रों तक ले जाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस (GPS) ट्रैकर सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनकी आवाजाही की रियल-टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी।
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इसके अलावा एक हाईटेक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, जहां से उच्च अधिकारी प्रत्येक परीक्षा केंद्र की गतिविधियों और स्थिति पर लगातार लाइव नजर रखेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके।
 

एआई फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग

उम्मीदवारों की पहचान प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों और डमी उम्मीदवारों (मुन्नाभाइयों) के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के चेहरे की सटीकता से जांच की जाएगी, ताकि कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास न कर सके। भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने में यह डिजिटल सिस्टम बेहद प्रभावी साबित होगा।
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परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़े प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून, व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास की सभी फोटोकॉपी (जेरॉक्स) की दुकानें पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, छात्रों की एकाग्रता भंग न हो, इसके लिए लाउडस्पीकर बजाने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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7 जिलों के केंद्रों पर विशेष प्रबंधन

यह लोकरक्षक भर्ती लिखित परीक्षा राज्य के 7 जिलों में स्थित कुल 879 स्कूलों और कॉलेजों के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 2 लाख 63 हजार उम्मीदवार शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रों पर सुविधाओं का विशेष खाका तैयार किया गया है। सभी संबंधित विभागों के समन्वय के साथ प्रशासन इस परीक्षा को सफल और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
Edited By : Chetan Gour

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