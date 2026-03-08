अहमदाबाद में ऐतिहासिक महामुकाबला, 1.35 लाख दर्शकों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया रचेगी इतिहास : हर्ष संघवी

Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:49 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (17:26 IST)
India-New Zealand ICC T20 World Cup match : आज अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक फाइनल मैच खेला जाने वाला है। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने इस संबंध में विशेष बयान देते हुए देश-विदेश से आए सभी क्रिकेटप्रेमियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला वैश्विक क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय और यादगार पल साबित होगा।
मैच में भव्य जीत का अटूट विश्वास
उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए आज के मैच में भव्य जीत का अटूट विश्वास जताया। हर्ष संघवी ने कहा कि टीम इंडिया आज मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नया इतिहास रचेगी। फिलहाल पूरे देश की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं और करोड़ों भारतीय टीम की जीत के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से देश को गौरवान्वित करेगा।
शहर में जबरदस्त उत्साह का माहौल
इस ऐतिहासिक फाइनल मैच का रोमांच देखने के लिए स्टेडियम में 1.35 लाख से अधिक दर्शकों का विशाल जनसैलाब उमड़ेगा, जिससे पूरे अहमदाबाद शहर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले दर्शक बिना किसी असुविधा के मैच का आनंद ले सकें, इसके लिए स्टेडियम में प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं का बेहद सटीक नियोजन किया गया है।
स्टेडियम के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा
दर्शकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) और BCCI द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया गया है। स्टेडियम के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अंत में संघवी ने दृढ़ आशा व्यक्त की कि टीम इंडिया इस शानदार माहौल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जरूर अपने नाम करेगी।
Edited By : Chetan Gour