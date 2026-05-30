IPL 2026 Final: अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों के लिए दौड़ेगी AMTS-BRTS की अतिरिक्त बसें, देखें पूरा रूट प्लानिंग

IPL 2026 Final Ahmedabad: अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों के लिए दौड़ेगी AMTS-BRTS की अतिरिक्त बसें, देखें पूरा रूट प्लानिंग अहमदाबाद में रविवार को आईपीएल का हाई-वोल्टेज फाइनल मैच खेला जाने वाला है। इस महामुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए दर्शक स्टेडियम तक आसानी से और बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें, इसके लिए AMTS-BRTS बस सेवाओं में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महासंग्राम : RCB vs GT रविवार को अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और होम टीम गुजरात टाइटंस (GT) आमने-सामने होंगी। इस ऐतिहासिक मैच को लेकर लाखों की संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते शहर में विशेष परिवहन व्यवस्था की गई है।

यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन मुस्तैद प्रशासन द्वारा सभी यात्रियों और क्रिकेट फैंस को स्टेडियम तक आसानी से, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए AMTS और BRTS द्वारा संयुक्त रूप से बस सेवाओं में इजाफा किया गया है। मैच के दिन यातायात व्यवस्था (ट्रैफिक) सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए प्रशासन द्वारा पहले से ही पुख्ता प्लानिंग कर ली गई है।

AMTS द्वारा 16 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में फाइनल मैच के दिन यात्रियों की भारी भीड़ रहने का अनुमान है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए और किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से AMTS द्वारा विशेष रूटों पर 16 अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी।

स्टेडियम रूट पर BRTS की 52 बसों का काफिला इसके अलावा, BRTS प्रशासन ने भी कमर कस ली है और कल स्टेडियम रूट पर कुल 52 बसें दौड़ाई जाएंगी। वर्तमान में स्टेडियम के आसपास के इलाकों में 36 बसें सेवा दे रही हैं, लेकिन फाइनल मैच के दौरान यात्रियों के बढ़ते भारी दबाव को देखते हुए बसों की संख्या में यह बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है।

प्रशासन की अपील और क्रिकेट का जम रहा माहौल ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए प्रशासन ने दर्शकों से अपने निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) का अधिक से अधिक उपयोग करने की विशेष अपील की है। इस व्यवस्था से स्टेडियम तक का सफर बेहद सुविधाजनक हो जाएगा। फिलहाल पूरे अहमदाबाद शहर में क्रिकेट का जबरदस्त माहौल बना हुआ है और क्रिकेट प्रेमियों में फाइनल मैच को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala