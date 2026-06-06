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गुजरात गृह विभाग का बड़ा फैसला, IPS जीएस मलिक बने राज्य के नए DGP

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GS Malik
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 (20:19 IST) Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 (20:23 IST)
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Gujarat New DGP GS Malik: गुजरात सरकार के गृह विभाग ने राज्य के पुलिस महकमे में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है। अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर और 1993 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का नया स्थाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के आदेश से जारी की गई यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और मलिक अब राज्य पुलिस बल के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इंचार्ज डीजीपी के पांच महीने के कार्यकाल का हुआ अंत

राज्य में 1 जनवरी, 2026 से वरिष्ठ IPS अधिकारी के. एल. एन. राव इंचार्ज डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लगभग पांच महीने तक कार्यभार संभालने के बाद, आखिरकार राज्य सरकार ने जी. एस. मलिक को स्थाई डीजीपी के रूप में चुना है। इस स्थाई नियुक्ति के साथ ही लंबे समय से पुलिस महकमे में चल रही तमाम अटकलों और चर्चाओं पर विराम लग गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खाली हुई अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की महत्वपूर्ण पद पर किसे नियुक्त किया जाता है।

गृह विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा के हस्ताक्षर के साथ 6 जून, 2026 को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की गई। नोटिफिकेशन के अनुसार, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत जीएस मलिक को प्रमोट कर राज्य के सर्वोच्च पुलिस पद पर नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की आधिकारिक जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, यूपीएससी (UPSC) और गुजरात कैडर के सभी IPS अधिकारियों को भेज दी है।

मलिक का शानदार करियर

जीएस मलिक 1993 बैच के गुजरात कैडर के बेहद अनुभवी और सक्षम IPS अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर उत्कृष्ट कार्य किया है। वे अपनी बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के कौशल और शानदार नेतृत्व क्षमता के लिए पुलिस विभाग में एक खास पहचान रखते हैं।

अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के रूप में योगदान

गुजरात पुलिस का मुखिया बनने से पहले जीएस मलिक अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के तौर पर कार्यरत थे। उनके इस कार्यकाल के दौरान अहमदाबाद शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति काफी मजबूत हुई थी। उन्होंने अपराध पर लगाम कसने, आधुनिक पुलिसिंग (Modern Policing) और सुरक्षा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय और कड़े कदम उठाए थे, जिसका सीधा लाभ शहर की सुरक्षा को मिला।
 
अब गुजरात पुलिस के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में उनके कंधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने, अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण पाने और पूरे गुजरात पुलिस बल के आधुनिकीकरण जैसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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